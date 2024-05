El 'Mykonos español', en Menorca, planea su cierre definitivo

Lo llaman el Mykonos español, y está en Menorca. Binibeca Vell cuenta con 165 viviendas pero reciben 800.000 visitas de turistas al año. Esto ha saturado a algunos vecinos, porque creen que hay comportamientos de estos visitantes que no deberían aguantar: "Entiendo que somos muchos, y que podemos comportarnos algunas veces de forma que molestamos", explica una turista. La situación es tan extrema que algunos vecinos denuncian que incluso hay turistas que se cuelan en las terrazas para hacerse fotos, sentados en las escalera o subidos a sus sillas.

La primera medida para plantar cara a este problema ha sido cerrar al público y permitir su entrada únicamente en las horas diurnas, de 11:00 a 20:00.

Negocios en contra

Los vecinos piden silencio, que no entren en sus terrazas ni echen fotos en las propiedades privadas. "Hacen mucho ruido, no respetan, se suben a las terrazas y las abren para echarse fotos", se queja un vecino. Algunos turistas no entienden esta medida: "Yo entiendo que por la noche puedan cerrar, para el descanso, pero esto es una atracción turística".

"Nosotros estamos en contra", cuenta la dueña de un bar en Binibeca Vell: "Tenemos que vivir de esto". Su única forma de salir adelante son las visitas de todo aquel que quiere descubrir la idílica estampa blanca de esta urbanización. Este motivo no ha sido suficiente para que la comunidad de vecinos deje de pensar en un cierre definitivo para todo el que venga de fuera. La medida será sometida a votación en la junta electoral el día 10 de agosto, porque reconocen que el encanto de sus calles les sale muy caro.

Otras ciudades contra el turismo

Esta medida se pone en marcha cuando en otros puntos de España también se están levantando los vecinos contra el turismo masivo. Es lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Canarias, donde miles de personas se manifestaron bajo el lema 'Canarias tiene un límite'. Aseguran que la forma en la que llegan los visitantes dificulta la vida diaria en sus localidades.

Así, exigen que se pongan límites y se regule la actividad turística. Entre otros factores, denuncian que el precio de la vivienda se está disparando y solo es accesible para perfiles de compradores de alto nivel económico.

