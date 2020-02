Multa a un ganadero de León por una vaca que se le escapó y que fue arrollada por un tren

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha iniciado expediente sancionador con multa de 38.000 euros a un ganadero del municipio de Valdepiélago, en León por, supuestamente, interrumpir una de sus vacas la circulación de un tren de FEVE, un tren de vía estrecha, que hacía la línea León-Cistierna.

Según ha informado el sindicato ASAJA, el convoy no llevaba pasajeros a bordo, no descarriló ni sufrió daños aparentes, y el retraso que causó el incidente fue de tan sólo 4 minutos.

No obstante, el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno le impone al ganadero titular de la explotación la multa económica, al margen de hacerse cargo también de la responsabilidad por daños si fuera el caso.

ASAJA ha considerado que esta actitud de la Delegación de Gobierno es contraria a los intereses de los vecinos de los pueblos por lo que pasa la vía de FEVE y en particular de los ganaderos, que hasta ahora han convivido siempre con el paso del tren sin mayores incidencias. “El ganadero no puede garantizar al cien por cien que los animales no invadan en un momento determinado la vía, como tampoco se evita que la invadan los animales salvajes, que son mucho más peligrosos todavía y frecuentes sus atropellos”, ha apuntado la organización agraria.

"Una de dos; o desaparece el tren o desaparecen las vacas" dice con enfado el ganadero. "Siempre han convivido los trenes con las vacas, con los caballos, siempre, nunca ha habido ningún problema, añade.

Él ha perdido al animal. La vaca salió despedida y tuvo que ser sacrificada a los días. Por eso, insiste que la sanción es desproporcionada.