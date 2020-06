Muchos comercios chinos siguen cerrados por prudencia frente al coronavirus

Los comercios chinos fueron los primeros en cerrar en nuestro país. A primeros de febrero decidieron voluntariamente cerrar sus comercios cuando vieron como el coronavirus azotaba con fuerza en China.

Tímidamente, después de 15 días de cuarentena, algunos decidieron abrir de nuevo sus persianas hasta que llegó el estado de alarma para todos el 14 de marzo.

Prudencia y control

Ahora, a pesar de la "nueva normalidad", son centenares los que permanecen cerrados. Muchos dicen que es por prudencia, porque prefieren esperar "hasta que la pandemia esté más controlada".

Otros reconocen que no abren porque no les compensa. Hay poca clientela, y los ingresos que pueden obtener no son suficientes para tener el local abierto.

Los que sí lo hacen no descuidan las medidas de protección e higiene. No faltan los geles hidroalcohólicos, y todos ellos portan mascarillas: "Más cuidado, para el virus, así mejor", dicen.

Reconocen que casi no hay trabajo y que hay poca gente, pero esperan que poco a poco se recupere el negocio habitual.