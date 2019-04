Montoro confirma que no subirá el IRPF ni el IVA

El calendario sigue corriendo y a cuentagotas se perfilan detalles de los nuevos presupuestos. El ministro de Hacienda confirma que "no se toca IVA ni el IRPF", y asegura que no habrá disgustos para los contribuyentes. Los cambios se centrarán, además del impuesto de sociedades, en "modificar algunos impuestos especiales, pero aún no hay ninguna decisión".

Parece inevitable que suban algunos impuestos, pero la clave para conseguir el apoyo de otros grupos parlamentarios estará en quién lo pagará. Inés Arrimadas ha asegurado que las "líneas rojas son subida de impuestos para clases medias y recortes en educación y sanidad". Ciudadanos pone sus condiciones y a cambio estarían dispuestos a gravar más el tabaco, bebidas alcohólicas o hidrocarburos.

El PP necesita más apoyos para sacar adelante las cuentas del Estado de 2017. El PSOE, de momento, por boca de su portavoz de Hacienda, Pedro Saura, deja este mensaje: "No hay negociaciones porque no hay ninguna propuesta concreta".

Además, Hacienda zanja la polémica sobre la amnistía fiscal del año 2012. Montoro confirma que nada ha prescrito y que se enviarán cartas a todos los declarantes para comunicárselo.