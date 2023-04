Ferrovial celebra una junta histórica para dar luz verde a su polémico traslado a Países Bajos

Este jueves la Junta de Accionistas de Ferrovial decidirá si se traslada la sede social a Países Bajos. La compañía explicó que la razón del traslado era porque quieren cotizar en la Bolsa de Estados Unidos. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en 'Espejo Público' que esta razón "no se corresponde con la legalidad". La titular de Hacienda ha asegurado que una empresa en España puede cotizar en la Bolsa de Estados Unidos.

"Al principio hablaron de inseguridad jurídica, pero posteriormente dijeron que una empresa con sede social en España no se podía cotizar en la Bolsa de Estados Unidos", explica Montero. "Lo que el Gobierno ha trasladado con total contundencia es que según Bolsas y Mercados y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no hay ningún problema para la doble cotización", añade.

Respecto a la carta del Ejecutivo enviada a la empresa dirigida por Rafael del Pino, María Jesús Montero detalla que no se produjo para "surtir presión", sino "para poner de manifiesto que el argumento que hemos conocido de Ferrovial respecto a por qué decide trasladar su sede fuera de España no se corresponde con la legalidad vigente". Ahora, "a partir de ahí son los accionistas los que tienen que tomar la decisión".

El deber del Gobierno -según Montero- es "siempre trasladar información que permita el mejor criterio" en este tipo de decisiones. Agrega que la carta no es una recomendación del fisco. Es una misiva que el Ministerio de Economía traslada según las conversaciones que se han mantenido con la empresa.

"Ningún" problema de comunicación con Ferrovial

Si el motivo de la compañía es cotizar en la Bolsa de Estados Unidos, "no hace falta que se vaya". "Desde aquí se puede cotizar", reitera la titular de Hacienda. Al Ejecutivo "no le gusta que ninguna empresa se vaya del país" y espera "que tampoco le guste al PP ni a ningún partido de la oposición". "Es bueno que las empresas vengan a España y es bueno que no se traslade un mensaje que no se corresponde con la legalidad", enuncia Montero.

María Jesús Montero asegura con "contundencia" que Ferrovial ha tenido una "fluida comunicación" con el Gobierno. "Yo misma he hablado con Rafael del Pino y no he sido la única del Gobierno", revela. "Los miembros del Gobierno y me consta que la vicepresidenta primera y yo misma hemos hablado con el señor Del Pino". "No ha habido ningún problema de interlocución con la empresa", según la ministra.

"La interlocución ha sido permanente. Se ha producido a instancias del Gobierno y de la propia empresa. Ha existido una comunicación en la que nosotros le hemos trasladado en ultima instancia que las razones que nos ha dado el señor Del Pino y las que públicamente ha expresado no se corresponden con la posibilidad que tiene la empresa", remarca.

"Si una empresa se traslada porque quiere cotizar en la Bolsa de Estados Unidos, se puede quedar perfectamente en España y ojalá hacer esa actividad que puede ser muy importante con su crecimiento", dice una Montero que ha puesto en valor ha habido una inversión extranjera España de mas de 35.000 millones de euros. "Estamos de récord en relación con esta materia y no podemos ni siquiera dejar sin contestar ningún motivo que pudiera ahuyentar esa inversión. Es nuestra responsabilidad y por tanto creo que hemos actuado correctamente", sentencia.