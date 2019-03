La mitad de los trabajadores ha encontrado su empleo gracias a familiares o amigos

En mucha menor medida, cerca de un 7% lo ha hecho respondiendo a anuncios, y sólo un 2 y medio, con la ayuda de los servicios públicos de empleo. En el caso de los inmigrantes, los contactos y las recomendaciones personales son fundamentales para conseguir un empleo.

Las cifras se reflejan en el ejemplo de dos empresarios que han utilizado el mismo método para encontrar a una persona que trabaje en sus negocios. No han puesto anuncios, no han pedido ningún curriculum y no han acudido a los servicios públicos de empleo.

"Yo se lo digo a alquien de mi entorno familiar, por si conocen a alguien que fuese bueno para la tienda", dice Matilde Fernández. "Una vez que llega, después aparte valoras a la persona y decides si te conviene o no", subraya Álvaro Pérez.