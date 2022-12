Miguel Beade, la quinta generación de una familia de panaderos, sorprende con su pan con "grelos"

Puede presumir de ser el hijo, el nieto, el bisnieto y tataranieto de panaderos. "Toda mi familia se ha dedicado siempre a lo mismo y ahora… Quizás alguno de mis hijos", se pregunta Miguel Beade. Su obrador se encuentra en Carral, A Coruña, un ayuntamiento históricamente panadero. Desde allí distribuye a media España y también des allí salen las creaciones más increíbles. "Me propusieron hacer un pan 100% gallego, para un restaurante muy especial, y se me ocurrió utilizar grelos", nos explica.

Mientras comenta cómo dio con la receta final le acompañamos a la finca de al lado, la de su vecino, en donde recoge los grelos que utiliza para el pan que elaborará esta mañana. Un kilómetro cero en toda regla.

Al regresar al obrador encontramos a Mercedes, abuela de Miguel, quien supervisa a diario el trabajo de su nieto. "Yo pruebo todo y le digo lo que me gusta y lo que no. Cuando me comentó lo del pan de grelos no daba crédito, pero luego resultó que estaba bueno", nos cuenta entre risas.

Una familia panadera que puede presumir de situarse entre las tres mejores de Galicia y las cien de todo el país.