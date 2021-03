Menorca expropia nueve pisos a una misma promotora que ya los tenía apalabrados para su venta

Baleares expropia las primeras viviendas de grandes propietarios. Son algo más de medio centenar, llevan vacías al menos dos años, y se destinarán a alquiler social.

Los afectados son bancos, grandes fondos de inversión o empresas promotoras de viviendas. Baleares es la primera comunidad que pone en marcha este tipo de medida.

Hasta ahora no existía ninguna norma de expropiación como la que se va a aplicar en Baleares aunque sí que hay comunidades como la Valenciana, Cataluña o Navarra con algunas medidas que penalizan a los grandes propietarios, los que tienen más de 10 viviendas.

El caso de Baleares, el de Menorca concretamente, es especial. Uno de los motivos es que nueve de las viviendas pertenecen a la misma propiedad, una promotora local que las tenía apalabradas para venderlas.

Ahora estas viviendas expropiadas pasarán a ser de alquiler social y los propietarios recibirán unos 400 euros al mes en concepto de ese alquiler. Es un 40% menos del valor del mercado. Estos propietarios pueden acudir a la justicia para intentar parar esta expropiación.

El propietario del edificio asegura que, aunque no hay nada firmado, algunas ya están apalabradas. Dice que se las compró a un banco el año pasado y que desde entonces, ha estado reformándolas para ponerlas a la venta. Es uno de los argumentos con los que justifica que no están vacías sin ninguna razón.

En lo que coinciden las autoridades y el dueño es en que todavía no tienen cédula de habitabilidad. Otro de los motivos por los que, según el propietario, no se ha podido formalizar la venta.

Además de todo esto, asegura que no debería ser objeto de estas expropiaciones. Dice que él no es un gran tenedor, que no tiene más de 10 viviendas. Pero esa es la cantidad que la ley autonómica establece para considerarle así. A pesar de todo, dice que estaría dispuesto a escuchar una "oferta interesante" por parte de la administración.