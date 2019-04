¿Cómo pueden recuperar las plusvalías los propietarios afectados?

Un ejemplo. Pepa vendió hace menos de cuatro años su casa y cumple los requisitos exigidos para la devolución de la plusvalía que no tendría haber pagado: recibió menos dinero del que le costó en su día comprarla. Se pregunta: "Si no has sacado beneficio, ¿qué estás pagando?

Como ella hay más de medio millón de propietarios a los que se obligó a pagar el impuesto indebidamente. En total podría reclamarse a los ayuntamientos unos 8.000 millones de euros.

El primer paso debería ser la vía amistosa. Los abogados dicen que es "muy aconsejable poner una reclamación porque es sencillo y sin coste. Solo presentar un escrito en el ayuntamiento". Habrá que justificar la solicitud con documentos que acrediten esa pérdida de valor: "Tasaciones y valoraciones periciales que acrediten el valor que tenía y el que tiene en la transmisión".

Si el Ayuntamiento no acepta la reclamación habrá que acudir a la vía judicial, lo que supone gastos y tener que esperar un par de años a que haya resolución. Mientras tanto, ¿qué deben hacer quienes ya han vendido pero aún no han pagado la plusvalía? Pues que "paguen y luego reclamen".

Algunos Ayuntamientos han anunciado que perdonarán la plusvalía a quien lo justifique, pero piden al gobierno una solución. Aseguran que en sus presupuestos no hay dinero para estas devoluciones.