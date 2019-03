Los médicos plantean un pago para quienes abusen de la Sanidad Pública

Acudir a urgencias en lugar de al centro de salud, porque atienden antes, no anular citas en listas de espera, o no recoger los resultados de diagnósticos o análisis. Para evitar estos abusos la organización de médicos colegiados plantea a la administración, que quienes hagan un mal uso paguen. No quieren un copago, pero si alguien decide saltarse las normas y acudir a que le hagan pruebas antes que los demás, que lo pague como en la privada.

Los portavoces para la defensa de la sanidad pública aseguran que si se actúa mal es porque el sistema no funciona correctamente. Dicen que si una persona pide cita para el Centro de Salud y le dan para cinco o seis días y piensa que tiene algo grave, va a urgencias y eso no es malversar nuestro sanidad.

Pero en ningún caso los médicos se plantean que paguen todos, porque la mayoría de los pacientes hace un buen uso. Tan sólo quienes desprecian el sistema público.