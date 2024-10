Mayores ofrecen alojamiento gratis a estudiantes a cambio de compañía: "Es una relación muy bonita"

Manuel Cuaresma tiene 81 años. Aunque es un enamorado de la lectura y pasa horas leyendo, reconoce que muchas veces se siente solo: "Se echa de menos hablar con alguien, un poco de compañía", asegura. Esa es la razón por la que decidió apuntarse al programa de Alojamiento con Mayores que ofrece la Universidad de Málaga, por el que personas mayores ofrecen su hogar cambio de compañía y de la realización de pequeñas tareas cotidianas.

Hace unos días, con el inicio de curso universitario, llegó a casa de Manuel, Luca Montenegro, de origen brasileño, aunque hace años que su familia y él se asentaron en España. Apenas llevan una semana y media de convivencia, pero ambos se sienten muy a gusto: "Desde la primera entrevista que tuvimos antes de venirme a vivir ya nos caímos muy bien. Yo le toqué la guitarra y a él le encanta la música. Así que encajamos desde el principio. Él me enseña recetas y trucos y yo también voy entendiendo cuáles son sus necesidades", relata este joven de 20 años que ha venido a Málaga para estudiar Periodismo.

Luca asegura que sin este programa no habría sido posible estudiar en la Universidad por el elevado coste que supone acceder a una vivienda en la ciudad. Su familia vive en Fuengirola y tenía que ir y venir a diario con los gastos de transporte que ello comporta cada día. "Manuel me está ofreciendo la oportunidad de poder estudiar. No tengo que pagar nada y, a cambio, tengo unas normas básicas. Él me deja libertad... Sólo que yo le ayudo con cosas cotidianas. Le acompaño a hacer alguna compra, a cortarse el pelo, al médico o con el papeleo. A veces simplemente charlamos y pasamos un tiempo de calidad juntos".

Por su parte, Manuel ya lleva años adscrito a este programa de acompañamiento. "Han vivido aquí 3 jóvenes más y dos de ellos yo los considero casi como mis hijos. Después de acabar la carrera, seguimos mantenido relación, nos llamamos... Al final, es una relación muy bonita", relata.

El programa comenzó a funcionar en el año 1992

Este programa, que comenzó a funcionar en el curso 1992/93 recobra sentido en la actualidad debido a la complejidad que encuentran los jóvenes estudiantes en Málaga para poder acceder a una vivienda, dado su elevado coste.

"Dar cercanía y compañía a una persona mayor que tenga problemas de soledad y tener como contraprestación una vivienda casi gratuita, con los problemas que existen actualmente con la vivienda, no deja de ser una opción interesante", apunta Sergio Castillejos, coordinador del programa.

Para el estudiante es totalmente gratuito, sólo tiene que costearse los gastos de comida e higiene personal y para los mayores, la Universidad de Málaga asigna una ayuda mensual en torno a 160 euros en concepto de gastos de luz, agua o internet.

'Hablando en Plata'

'Hablando en plata'es una iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad. Desde su nacimiento ha buscado poner en valor a los mayores y visibilizar sus problemáticas. En tan solo dos años, ha puesto en marcha campañas como 'Gracias', 'Currículum vital' o 'Soledad no deseada'.

