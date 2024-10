Adopción de mascotas para combatir la soledad no deseada de las personas mayores

Que las personas mayores se sientan más útiles, que hagan más ejercicio, ayudarlas a mantener rutinas, a socializar, a reducir el estrés, a no sentirse solos… es el objetivo del programa 'Anímate' puesto en marcha por la Diputación de Málaga. Con la participación de El Colegio de Veterinarios, este programa busca que los mayores que viven sin compañía adopten una mascota.

En la provincia de Málaga hay cerca de 75.000 mayores de 60 años en esta situación y 2.500 mascotas que esperan ser adoptadas. "Este proyecto nace para paliar ambos problemas, porque además somos conscientes de los múltiples beneficios que reporta la adopción a las personas mayores", manifiesta Francisco Salado, Presidente de la institución provincial.

Solución al abandono de animales domésticos

Hay estudios que demuestran que vivir con un animal de compañía ayuda a mejorar la presión arterial alta y los niveles de colesterol y triglicéridos. La adopción no sólo contribuye a mejorar el bienestar físico también el emocional ya que ayuda a combatir la temible soledad no deseada que se sufren estas personas a una cierta edad. Francisco Salado explica que se trata de una iniciativa que contribuye a que los mayores no se sientan solos al tiempo que se da solución al abandono de animales domésticos.

Anímate es un juego de palabras "animal" y "ánimo", dos palabras que reflejan la finalidad de este proyecto de asesoramiento y apoyo para los mayores de la provincia de Málaga que deseen llevar a cabo la adopción responsable de una mascota. De ahí que el programa incluya talleres de sensibilización, concienciación, apoyo y orientación para difundir la importancia de la protección animal y para dar a conocer las ventajas que supone la convivencia con mascotas. Estos talleres que están financiados por los fondos europeos NextGenerationEU se enmarcan en el proyecto ‘Nuestros mayores nunca solos".

Del proceso de adopción se encarga el Colegio de Veterinarios, desde el desplazamiento de las mascotas a su nuevo hogar, así como de los trámites administrativos documentación, microchip o vacunaciones de los animales. Para participar solo hay que tener más de 65 años y llamar al teléfono contra la soledad de la diputación o enviando un correo electrónico indicando porque se quiere adoptar un animal de compañía. La adopción es gratuita.

Se busca la mascota que mejor se adapte a la persona

El Colegio de Veterinarios buscará en los distintos centros municipales de protección animal y en las sociedades protectoras de la provincia, el perro o el gato que mejor se adapte a la persona solicitante a la que se le enviarán fotos y videos para que de el visto bueno a la adopción.

Con esta campaña, Salado ha recordado su compromiso hacia la personas mayores sobre todo aquellas que residen en pueblos pequeños, "el modo en que tratamos a nuestros mayores dice mucho de nuestra sociedad", afirma el Presidente de la Diputación.

