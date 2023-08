Mayores de 65 años que siguen trabajando con edad de jubilarse: "La seguridad social me da un dinero extra"

Llegar a la edad de jubilarse y no hacerlo, para muchos es algo impensable. Pero hay personas que siguen trabajando. Hay muchos motivos para hacerlo, pero el principal, es el económico.

Me da un dinero extra

Melchor tiene 65 años y sigue trabajando como enfermero en dos sitios, por la noche y también por la mañana. A pesar de estar cansado no se jubila: "si retraso un año la jubilación, la seguridad social me da un dinero extra que me vendría muy bien". Necesita ese dinero por sus hijos: "aun requieren de mi economía". Pero también quiere ahorrar para poder reformar la casa y hacerla más cómoda para cuando le diga adiós al trabajo.

Porque no quiero

Por otro lado, tenemos a María Jesús, que con 66 años lleva ya cotizados 42, pero no quiere dejar de trabajar en su tienda: "me sirve para distraerme, lo llevo muy bien". No tiene un horario fijo por lo que compagina muy bien el trabajo con el ocio: "ahora tendría que estar trabajando y me voy de compras".

Población activa envejecida

La generación de los 'boomers' es la más numerosa de la historia y su edad ya supera la franja de los 55 años, lo que hace que la población activa en España envejezca. Según el informe de la Fundación Adecco, en 2023 los trabajadores senior ya superan los 4,8 millones, para ser exactos 4.853.400 personas. Es un 20% de la fuerza laboral, una cifra 7 puntos superior que hace 10 años.

Lo confirma Irene Gil, responsable de informes de la fundación Adecco, "una de cada cinco personas en activo ya supera los 55 años cuando hace 10 años era el 13%". Son casi cinco millones de personas de más de 55 años que tienen o buscan trabajo en nuestro país.

Hablando en plata

