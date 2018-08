May envía una carta a sus diputados para pedirles apoyo a su plan del 'Brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, ha enviado una carta a los diputados conservadores para pedirles apoyo a su último plan del "brexit" y ha recalcado que éste no supone una concesión a la Unión Europea (UE). Ese plan, conocido como "Chequers", contempla, entre otras cosas, la creación de un mercado común de bienes y productos agrícolas, lo que conllevaría a que la aduana británica recaudara impuestos en nombre de los 27, algo no bien visto por algunos diputados.

Ese libro blanco, dado a conocer el mes pasado, provocó la dimisión de David Davis como negociador británico del "brexit" y de Boris Johnson al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. En la misiva que ha hecho llegar a los parlamentarios, algunos de cuyos extractos fueron divulgados por los medios, May insiste en que sus propuestas respetan el resultado del referéndum europeo del 23 de junio de 2016, en el que los votantes británicos votaron a favor de salir de la UE.

Al mismo tiempo, el plan "Chequers" ayudará a que el Reino Unido tenga una "relación productiva" con los 27, agrega. Según explica, la única manera de desbloquear la falta de avances en las negociaciones es que haya "pragmatismo y compromiso" por parte del Reino Unido y del bloque europeo. "Esta visión sobre nuestro futuro con la UE será de mucho desafío para la UE, de ninguna manera es una concesión" a Bruselas, añade.

El Reino Unido y la UE aspiran a pactar el marco de la futura relación bilateral para el Consejo Europeo de octubre, si bien de momento mantienen diferencias en torno a este Libro Blanco remitido por Londres a Bruselas el pasado 12 de julio. En las últimas semanas, el negociador comunitario, Michel Barnier ha indicado que podría ser posible pactar un acuerdo comercial amplio que al tiempo preservara la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. La frontera entre las dos Irlandas sigue siendo un escollo pues el objetivo es que siga siendo invisible a fin de no perjudicar el proceso de paz en la provincia.