La estafa de los pisos 'fantasma': Una mujer anuncia inmuebles que no son suyos y se queda con el dinero

Esta semana alertamos sobre las estafas del alquiler. Hemos dado con una estafadora que ha engañado ya a decenas de personas y se podría haber quedado con miles de euros. Esta mujer pone anuncios en redes sociales con pisos falsos a buen precio para que piquemos.

Uno de ellos se encuentra en Ibiza, dos habitaciones por 800 euros con gastos incluidos. Muy atentos porque siempre utiliza el mismo truco. Nos dice que hay muchas personas interesadas y que si lo queremos le hagamos una transferencia por adelantado. Pero cuando caemos en la trampa, ella desaparece y nos quedamos sin piso y sin dinero.

Hablamos con la estafadora

Publica decenas de anuncios por todas partes de España: "Se alquila piso en Granada, piso en Estepona, apartamento en Figueretas", siempre a precios muy baratos. Nos hacemos pasar por un inquilino interesado en este apartamento en Ibiza. Le preguntamos: "¿Cuándo estaría disponible?". Es aquí cuando la estafadora comienza su táctica "para la reserva yo te enviaría mi DNI y mi número de cuenta", nos responde y añade que hay mucha gente interesada.

"Si usted quiere hacer la reserva tendríamos que hacerla ya" y que si lo queremos paguemos la mitad por adelantado. "Si tienes 300 euros me los podrías enviar hoy para yo asegurártelo hasta mañana", nos dice en otro mensaje.

Se empieza a poner muy insistente con nosotros para meternos presión, busca nuestro dinero a toda costa: "Si usted puede hoy algo, ahora algo no sé...100, 200, 300, y mañana me pasas el resto". Cuando vayamos a ver el piso, ella nunca aparecerá y acabará quedándose con el dinero. En realidad, son pisos 'fantasma', ella no es propietaria y las fotos seguramente son de otras viviendas que ni siquiera se corresponden con las ubicaciones que anuncia.

No es la primera vez que aparecen casos de víctimas de estafas de pisos de alquiler. Se aprovechan de la necesidad de los inquilinos de encontrar una vivienda. La Policía recomienda que no nos fiemos de anuncios sospechosos y que nunca hagamos pagos por adelantado sin ver un piso, ni firmar algún tipo de documento.