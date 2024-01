Un matrimonio de ancianos recupera todos sus ahorros tras haber sido "engañados" por su entidad bancaria

Vicente y Mº Nieves decidieron poner sus ahorros, unos 50.000 euros en una cuenta a plazo fijo. Cuando acudieron a su entidad bancaria tres años después, les informaron que existía un “producto” que podía mejorar sus ahorros, y obtener 1.000 euros de beneficios al mes.

Ellos accedieron, creyendo que seguían a plazo fijo. La realidad era muy diferente: su entidad bancaria había pasado sus ahorros a un fondo de inversión, donde debían tener sus ahorros durante siete años antes de poder retirarlos.

“Me hicieron firmar un montón de hojas, papeles y más papeles, que hubiera necesitado tres días para leer”. Documentos que Vicente firmó sin poder leer, y fue tiempo después, cuando se enteró de lo que había firmado realmente, y cómo le habían engañado, según dice: “Luego me enteré de que había firmado como que estaba conforme y que me habían explicado todo bien, y eso no es así, esos documentos eran una barbaridad de mentiras”.

Una vez pasaron esos siete años, fueron a su banco con intención de sacar sus ahorros, ahí fue cuando llegó la sorpresa: Ningún beneficio generado y sólo estaban disponibles 44.000 de los 50.000 euros que habían depositado en un principio. “Yo ahora mismo no sé donde metieron mi dinero, no lo sé aún. No he visto ningún beneficio de todo lo que se me había vendido, después de todo lo que hemos sufrido”, insiste.

Su hija Silvia fue quienes les ayudó con el proceso de la denuncia para poder recuperar sus ahorros: “Ellos estaban en un fondo de inversión 100% garantizado, donde debían tener los ahorros siete años, y pasado ese tiempo cuando fueron a sacarlos se encuentran que los habían pasado a bolsa. Les dijeron lo que podían ganar, pero no lo que podían perder”.

Con su denuncia han logrado demostrar las irregularidades que cometió su identidad bancaria: “El test de idoneidad de mi madre no está, y las respuestas de mi padre eran todas mentira, mi padre no había respondido nada, habían respondido ellos por mi padre”. Ahora, tras ocho años, respiran con tranquilidad, han recuperado todos sus ahorros, esos que daban por perdidos, también.