Montero: "No veo ni en el Gobierno ni en la propia actitud del presidente ningún planteamiento de provocar un adelanto electoral"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado tomando 'un café con Susanna' que no ve "ni en el Gobierno ni en la propia actitud del presidente ningún planteamiento de provocar un adelanto electoral."

Montero, cercana a Susana Díaz, ha puesto distancia sobre la posibilidad del adelanto electoral que los medios han barajado después del ultimátum de Quim Torra a Pedro Sánchez y también sobre la idea de que ambas citas electorales coincidan. "Susana Díaz quiere unas elecciones con claro acento andaluz", dice Montero que además insiste: "Puedo asegurar casi al 100% que serán separadas, porque insisto parece que la convocatoria de elecciones andaluzas puede ser mucho antes que la de las elecciones generales."

"Tenemos tantos proyectos que estoy prácticamente segura de que no va a haber ningún adelanto electoral", ha recalcado la titular de Hacienda, apuntando que al Ejecutivo socialista le queda "mucho trabajo por delante" como para adelantar los comicios.

La ministra de Hacienda ha explicado en Espejo Público cómo avanzan las negociaciones para el borrador presupuestario que hay que presentar a Bruselas el 15 de octubre. Un proceso "largo" con sus "tira y aflojas" pero que "en concreto en la parte del IRPF prácticamente estamos cerrando el acuerdo".

Montero ha asegurado que " por debajo de 140.000 euros no vamos a tocar ni rentas de capital ni rentas de trabajo" y ha explicado que "lo que se está pidiendo es una aportación más alta a aquellos que tienen más capacidad económica para poder redistribuirlo en forma de servicios públicos a todos los ciudadanos."

Preguntada por la posibilidad de que las cuentas no consigan el apoyo parlamentario, Montero ha dicho que "va a ser difícil que alguien no apruebe estos presupuestos salvo que alguien como PP y Ciudadanos se hayan situado en el 'no' por sistema".

La ministra ha avanzado que el Gobierno trabaja en un nuevo Plan Renove del parque automovilístico para 2020. "Trabajamos para que en el 2020 podamos tener un Plan Renove para aquellos vehículos que tienen más años y para que aquellas personas que tienen menos renta puedan acceder a un cambio de su vehículo", ha dicho Montero. "Se trata de renovar toda la flota que está produciendo emisiones que son altamente peligrosas para el futuro del planeta, pero también para la salud de los ciudadanos", ha añadido.

Aquí puedes escuchar la entrevista completa: