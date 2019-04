Fernández Ordóñez intenta desacreditar los informes que alertaban del mal estado de Bankia antes de su salida a Bolsa

Miguel Ángel Fernández Ordóñez insistía hace dos semanas ante el juez de que nadie le avisó de que Bankia no era viable: "Ni recibí los correos, por supuesto, ni me trasladaron ninguna información relativa a la falta de viabilidad de Bankia". Pero esa información sí figuraba en los correos que envió el inspector Casaus, y así se lo decía al juez: "Tanto por la situación como por los gestores este grupo no era viable, y así lo pusimos en este informe. Este grupo no es viable si no hay cambio de control".

El exgobernador dice que luego si le hablaron de esos informes, pero asegura que -aunque no los leyó- eran erróneos: "El señor Casaus se equivocó totalmente en sus predicciones". Orgulloso de su gestión, dice que la crisis era impredecible y que por eso le tocó el papel de enterrador: "Me tocó enterrar a los muertos, me llega lo de la salida a bolsa de Bankia, me llega lo de no se qué, etcétera ¿no? cuando ya todo eso está hecho".

Fue una intensa mañana de declaraciones en las que el inspector Casaus rompió incluso a llorar: "Fue una muy estresante...". Una declaración como testigo en la que ni el juez ni el fiscal hicieron preguntas.