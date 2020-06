Los líderes de la UE debaten este viernes un plan económico contra el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de líderes europeos vuelven a reunirse este viernes, por videoconferencia, para empezar a debatir sobre el plan de recuperación económica tras el coronavirus, que estaría dotado con más de un billón de euros.

El impacto de la crisis sanitaria sobre la economía española está siendo mucho mayor que en el resto de la Unión Europea. Durante las dos primeras semanas de confinamiento, entre el 16 y el 31 de marzo, nuestra economía se hundió un 34%. Sin embargo, el impacto en el resto de la eurozona fue del 21%, 13 puntos menos. Ahora toca analizar porqué paso esto.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, considera que será imposible llegar a un acuerdo este viernes. "El principal objetivo es lograr un acuerdo lo antes posible. Todavía hay camino que recorrer hacia el pacto por lo que necesitamos trabajar duro durante los próximos días y semanas", remarca Michel.

Los países del norte como Países Bajos, Suecia, Austria o Dinamarca viven con recelo la propuesta de los países del sur. Aunque ellos aceptan que la UE emita deuda proponen que sean préstamos que se tengan que devolver y no con subvenciones no reembolsables.

Según anunció la UE dichos fondos, en cualquier caso de su aprobación, no se desembolsarían hasta el 1 de enero de 2021, aunque Bruselas opta por adelantar 11.500 millones de euros en 2020, ahora toca con urgencia intentar valorar con los estados miembros su manera de reembolso.