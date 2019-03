La subida de precio de los pisos y la precariedad laboral, motivos por los que los jóvenes no se plantean comprar

Antonio tiene 22 años, vive en casa de sus padres pero está a punto de entrar a vivir de alquiler: "Es la opción mas efectiva, porque me quito de preocupaciones y puedo seguir estudiando". Para Xoan vivir así, de alquiler, es casi una forma de vida que le permite cambiar de domicilio con frecuencia: "Soy una persona que me gusta más moverme, cambiar de casa, la misma casa me acabaría aburriendo y un día me muero y la casa queda aquí, por lo que me da igual gastarlo así".

La precariedad laboral y la subida del precio han conseguido que cada vez sean más los jóvenes que no se planteen comprar una vivienda. El interés ha bajado y el año pasado cuatro de cada diez pensaba en adquirir una, pero ahora solo se interesa un 30%. El director del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, Eloy Bohúa, explica que al alquilar, "se tiene más movilidad, algo que buscan las empresas, y tienes menos mochila a la hora de afrontar tu futuro".

Para Fabio, a día de hoy hipotecarse es prácticamente imposible: cobra 400 euros al mes, no puede ni alquilar.

Para el comprador medio la vivienda ideal es un piso de tres habitaciones, un presupuesto que va desde los 150.000 a los 300.000 euros y se hipoteca la mitad de su valor.