Los anuncios que siempre vuelven... por Navidad

Las fiestas más entrañables, sentimentales y familiares se prestan a una publicidad muy especial, pensada solo para estas fechas. Y los personajes, historias y canciones más conseguidas... tienden a volver. Lo vimos solo en casa, pero ahora tiene la ayuda de un asistente virtual. La vimos probándose ropa en 'Pretty woman' y ahora han vuelto a cerrar una tienda para ella. ¿Quién no se acuerda de Edu, el de 'hola soy Edu, feliz Navidad? Pues Edu también ha vuelto, aunque claro, con 20 años más.

En Navidad hasta las canciones vuelven. Las que más han sonado todos los años, pero que siguen identificándose y asociándose automáticamente a estas fiestas. Solo hay que actualizarlas un poco y ponerlas en boca de los artistas del momento.