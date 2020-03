Las recomendaciones clave para el teletrabajo en los próximos días

Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretase el estado de alarma, el teletrabajo ha aumentado. Son muchos los puestos de trabajo físicos que han quedado vacíos y que ahora se hacen a distancia, sobre todo con el endurecimiento del confinamiento.

Si echamos la vista atrás, antes solo formaba parte de este método de trabajo un 7,9%. Es una cifra que equivale a 1.500.000 de personas. Sin embargo, a día de hoy existen muchas más.

El problema son las distracciones. La principal de todas ellas son los niños. Muchos trabajadores también son padres y madres, lo que les obliga a teletrabajar con juguetes en cualquier rincón de la casa.

El teletrabajo en España no ha sido algo común. Y muchos trabajadores no tienen sus casas adaptadas para tener un lugar de trabajo.

Los expertos explican que es necesario seguir una rutina. Y, aunque se ahorre el viaje hasta el lugar de trabajo, también recomiendan levantarse a la misma hora. De esta forma, el cuerpo sufrirá los menores cambios posibles.

No chándals y no pijamas. Los expertos también recomiendan vestirse. Y, por último, ponerse horarios para conseguir ser iguales o más productivos. Lo mejor para uno mismo es seguir la misma rutina, aunque no salgas de casa.