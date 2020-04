Las gasolineras podrán reducir su horario o incluso cerrar durante el confinamiento por coronavirus

Las gasolineras tendrán que ponerse de acuerdo porque no se puede quedar un municipio sin gasolinera abierta, pero podrán reducir su horario de una forma significativa.

La gente no sale de casa y no se desplaza y la baja actividad laboral durante el período de confinamiento por coronavirus repercute directamente en la no afluencia de clientes a las gasolineras.

La condición, durante este período de confinamiento por coronavirus, es que se garantice el servicio, pero se flexibilice el horario.

La principal demanda del sector era aplicar una especie de "servicios mínimos" y no tener la obligación de mantener abiertas todas las gasolineras, cuando el consumo de combustible ha caído hasta un 90% en algunas gasolineras.

El Gobierno autoriza a las gasolineras a cerrar el 50% de su horario o incluso a cerrar, siempre que una del municipio esté abierta. Las que más litros de combustible venden, no podrán echar el cierre.