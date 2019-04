La 'Shopping Night' transformó el Paseo de Gràcia de Barcelona en 'Alicia en el País de las Maravillas'

La 'Shopping Night Barcelona' ha ambientado el paseo de Gràcia en la obra de Lewis Carrol 'Alicia en el País de las Maravillas' la noche de este jueves en su séptima edición, en la que han abierto más de 100 establecimientos, incluyendo tiendas y restauración, de las 20.00 horas hasta la madrugada.

Los 1,4 kilómetros del paseo se han dividido en diez espacios con nombres que homenajean la obra de Carrol, como la' 'Croquet Match Party' en la que se convertirá el Palau Robert, que ha sido la corte de la Reina de Corazones, en la que se ha celebrado una fiesta con instituciones y 'influencers'.

El 'The Garden of the live flowers', delante de La Pedrera, ha acogido la pasarela urbana TSBN Espai Outfit, que tiene como objetivo mostrar la creatividad de las tiendas, y también un encuentro con estudiantes de escuelas de diseño catalanas, mientras que 'All in the golden midnight', en la calle Provença, ha tenido un escenario en el que ha habido música en directo.

También ha contado con una exposición de arte, organizada por el Reial Cercle Artístic, y con un espacio gastronómico con de 'food-trucks' -furgonetas de venta de comida-, además de un espacio para la unión de Quesos de Suiza, en la calle Provença con paseo de Gràcia.

La iniciativa ha contado para su promoción -bajo el lema 'Alicia en el paseo de las maravillas'- con la participación de la modelo Laura Escanes, en el papel de Alicia, y de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.

El evento ha ocupado las aceras y calzadas laterales del paseo -cortando solo la circulación de la calle Provença-, y está financiada por los comerciantes y patrocinadores, mientras que el Ayuntamiento ha apoyado la iniciativa facilitando la promoción con banderillas y aportando la limpieza y el servicio de la Guardia Urbana.