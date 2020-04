La respuesta del Gobierno a las quejas de hoteles y bares por la desescalada: "El que no se sienta cómodo, que no abra"

Han pasado 48 horas desde que el Gobierno anunciara su plan de desescalada del coronavirus y ha sido difícil encontrar un sector económico al que le hayan parecido bien las medidas. En muchos casos, como por ejemplo hoteles, bares y restaurantes, hay quien se plantea no abrir porque no sería rentable.

Desde el gobierno se ha despachado esa queja con estas palabras: "el que no se sienta cómodo, que no abra". La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que en el plan de transición a la nueva normalidad tras el estado de alarma "no se impone nada a nadie".

Los hoteles, por ejemplo, consideran que es inviable abrir si nadie puede viajar de una provincia a otra, y si hay que mantener cerradas las zonas comunes. "Ello hace que económicamente sea imposible abrir nuestras puertas", explica Juan Manuel Costa, director de Paya Hoteles.

La ministra de turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno "está decidido a hacer todo lo que haga falta". "Trabajamos para potenciar el turismo nacional de cara al verano", ha señalado.