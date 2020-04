La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Palacio de La Moncloa para valorar los primeros datos de paro registrado afectados por la pandemia del coronavirus.

Yolanda Díaz ha asegurado que "queda mucho trabajo por hacer, estas cifras son excepcionales, son tremendas pero he decir que la propia Unión Europea está señalando los ERTE como uno de los caminos a seguir".

La ministra ha puesto en valor este mecanismo durante la crisis del coronavirus porque "impide destrucción de empleo, no se despide a nadie y permanecen dados de alta en la Seguridad Social con compromiso de permanencia de seis meses".

Critica a los medios de comunicación por no entender los ERTE

Ha criticado a algunos medios de comunicación porque a su juicio no están comprendiendo el mecanismo "observo en medios de comunicación que no comprenden el mecanismo de los ERTE, que sirven para evitar la destrucción de empleo. Hay una deficiente comprensión de algo que sí ha entendido la Unión Europea".

Se han gestionado ya 620.000 prestaciones por ERTES

El Servicio Público de Empleo ya ha gestionado 620.000 prestaciones por ERTES. La ministra ha asegurado que "la eficacia es absoluta, en 24 horas ha gestionado 98.000 expedientes" y ha insistido en que "lejos de afirmaciones que se hacían de colapso, el Servicio Público de Empleo ha atendido 186.000 gestiones telefonicas 7 millones atenciones digitales, telemáticas o a través de las Redes Sociales.

Niega que haya dificultad de las empresas para gestionar los ERTE y asegura que el mecanismo se ha simplificado "a lo mejor hay que cambiar algo más pero insisto en que Europa se está acomodando a este sistema".

Hay comunidades autónomas que no facilitan datos

"La nómina cerrada de prestaciones públicas de desempleo ha sido de 1.215 millones de euros" afirma la ministra que también aporta los datos de ERTEs gestionados en 9.670. "Los datos no son reales" ha dicho porque "hay comunidades autónomas que no cooperan". "Hay comunidades autónomas que no colaboran y no facilitan los datos de ERTEs".

Satisfecha por la tasa de cobertura al desempleo

La ministra asegura sentirse satisfecha porque la tasa de cobertura es casi del 65%, lo que supone un incremento de casi 5 puntos en la protección por desempleo, "esto indica que las políticas que estamos practicando desde el gobierno de España son positivas para amparar a los más vulnerables, lejos de recortar las medidas son eficaces". A día de hoy hay un total de 2.231.000 con prestaciones reconocidas.

De las medidas que tomemos va a depender la reconstrucción de esta crisis, ha asegurado la titular de Trabajo.