Juicios exprés para okupas, pero no para morosos: "Me deben dos años y malvivo en una habitación con mi hija"

Hoy entra en vigor la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia que permite juicios rápidos para desalojar okupas en tan solo 15 días. Pero la medida tiene letra pequeña: deja fuera a los 'inquiokupas', los inquilinos que dejan de pagar y no se marchan. Y según la Asociación de Afectados, representan el 80% de los casos.

A Mariano sus inquilinos le deben 18.500€

Mariano nunca imaginó que acabaría compartiendo una mini habitación con su hija de 14 años. “Aquí estudia. Lo que más me duele es mi hija”, explica con emoción contenida. Vive en casa de su madre tras divorciarse. Hace dos años que sus inquilinos dejaron de pagarle el alquiler y se niegan a abandonar el piso. "Me deben unos 18.500 euros. Yo ya no puedo hacer frente a la hipoteca ni a los gastos". Su caso no se resolverá con la nueva ley que hoy entra en vigor. "Estamos dejados de la mano de Dios, somos ciudadanos de segunda", nos dice.

Y no es una excepción. La Asociación de Afectados por la Inquiokupación asegura que "el 80% de los casos de ocupación ilegal en España son inquilinos morosos", personas que entraron legalmente con contrato, pero que ahora ni pagan ni se marchan. Es la nueva forma de okupación, más fácil de entrar en las casas.

El 80% de los casos son 'inquiokupas' y se quedan fuera de la Ley

La ley prevé desahucios exprés solo para los llamados okupas de 'patada en la puerta', es decir, quienes ocupan una vivienda sin ningún título ni permiso, incurriendo en delitos como el allanamiento de morada o la usurpación. En esos casos, si el juez recibe toda la documentación adecuada y el ocupante no presenta alegaciones que dilaten el proceso, el desalojo podría ordenarse en apenas 15 días.

Ricardo Bravo el portavoz de los afectados, aunque ve buena la medida, duda de la "eficiencia porque los juzgados están saturados". ¿Cuánto tardará el desalojo? “Va a depender de la carga de trabajo del juzgado y de si hay oposición por parte del ocupante”, nos responde el abogado Emilio Rojas.

¿Y qué pasa si son vulnerables o tiene niños? Hay dos excepciones en las no podrán echarlos: "Cuando la parte arrendadora sea gran tenedora o persona jurídica", explica Emilio. Con esta ley, el Gobierno busca agilizar los procedimientos y reducir el colapso judicial, pero para muchos propietarios particulares, como Mariano, la sensación es de abandono. La nueva ley no protege frente a inquilinos morosos. Piden una ley integral que realmente solucione el problema.

