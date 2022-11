Los jubilados se plantan contra los menús de los viajes del Imserso: "La comida es de espanto"

Usuarios de un hotel de Roquetas de Mar, en Almería, han denunciado el mal estado de los alimentos en el buffet ante la dirección del hotel, ante Consumo de la Junta de Andalucía e incluso llamaron a la Policía Local. Varios clientes aseguran, además, haber sufrido diarreas y vómitos.

"He estado toda la semana allí sin comer nada del asco que me daba", comenta uno de ellos. "Todos los día comías lo mismo, lo mismo y lo mismo... así ocho días que he estado. Es de vergüenza", asegura otro de los afectados.

Es el mal recuerdo que se lleva Lola, una cliente del hotel 'El Palmeral' de Roquetas de Mar, en Almería, tras pasar allí recientemente unos días de vacaciones en un viaje organizado por el Imserso. Como Lola, decenas de clientes han venido denunciando desde octubre el mal estado de los alimentos del buffet, la escasez y, sobre todo, la poca variedad en el menú.

"Estamos hartos de comer albóndigas y macarrones prácticamente a diario". "Es tanta la repetición y la calidad tan baja, que todo el mundo está protestando", lamenta un jubilado.

El propio hotel reconoce en un comunicado que la calidad de su oferta ha bajado porque han subido los precios de los alimentos, mientras que ellos reciben lo mismo por su servicio: 23 euros por cliente y día. Aún así, el establecimiento se defiende y asegura que su buffet es "variado", "saludable" y "completo".

Las patronales hoteleras ya avisaron

El pasado verano, Hosbec, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana -una de las regiones que más jubilados recibe en otoño, cuando acaba la temporada alta- alertó al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de que algo así podría ocurrir si no se revisaban al alza los precios de los viajes del Imserso.

Sin embargo, el departamento dirigido por Ione Belarra decidió mantener el programa con las mismas condiciones que la temporada pasada: 23 euros por cliente y día. Hosbec sugirió entonces al ministerio elevar la tarifa a 30 euros por persona y día para poder mantener la calidad de los servicios ante la escalada de la inflación.

Según los últimos datos publicados por el INE, la inflación general se moderó en octubre al 7,3%, pero la subida del precio de los alimentos se disparó al récord del 15,4%.