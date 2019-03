Juan Rosell: "Estamos muchísimo mejor que otros países en contratos a tiempo parcial"

El presidente de la CEO, Juan Rosell, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que la situación de los contratos a tiempo parcial en España es "muchísima mejor" que la de otros países como Alemania u Holanda.



"En el tiempo parcial tenemos el 16%, en Alemania el 27% y en Holanda el 50%, por lo que estamos muchísimo mejor que otros países. A todos nos gustaría que se hicieran más contratos indefinidos pero hay que adaptarse a la realidad. Nos queda mucho camino por recorrer y muchas empresas no están en la senda de los beneficios y deben aún recuperase de la crisis", ha explicado Rosell.

Juan Rosell: "Todos esperamos las propuestas de Podemos cuantificadas"

El presidente de la CEO, Juan Rosell, ha pedido a Podemos y otras formaciones políticas emergentes que expliquen de dónde va salir el dinero para llevar a cabo las propuestas de sus programas económicos y ha asegurado que pueden suscribir muchas de esas propuestas, pero "¿qué vas a quitar de aquí y qué vas a poner?".

"Podemos todavía no ha cuantificado sus opiniones. Cuando haces una propuesta hay que decir lo que cuesta. Toda propuesta sin una cuantificación económica a lado no tiene justificación. En economía debemos ser serios y no hacer eslóganes todos los días. En el mundo real hay que cuantificar las cosas. Es lo que le falta al programa de Podemos", ha indicado Juan Rosell.

Juan Rosell ha apostado por incrementar el gasto en I+D y que, para ello, recortaría cualquier otra cosa, incluida la inversión en AVE, si bien ha añadido que "si hay obras empezadas lo más caro es no acabarlas".



Para Rosell un parlamento fragmentado tras las elecciones no supondría ningún problema porque "otros países del entorno lo tienen" y sólo habría que realizar un mayor esfuerzo a la hora de llegar a acuerdos, de sumar y de escuchar opiniones.

Respecto a los salarios, Juan Rosell ha defendido que ahora se firma con una subida del "0,6%" y que su error antes de la crisis fue "incrementar los salarios por encima del IPC".



"Es cierto que se contrata con menos sueldo que antes de la crisis. Ahora se contrata con sueldos más bajos, pero es lo que hay. Los salarios se firman ahora con el 0,6%", ha indicado Rosell.



Por último, el presidente de la CEOE ha augurado una recuperación económica lenta y pausada.



"La recuperación económica no va a ser milagrosa, va a ser pausada y calmada. La situación no se resuelve de un día para otro. La medicina va a ser larga", ha señalado Rosell.