Josef Ajram, trader y ultrafondista: "Pensamos que nos vamos a encontrar a la España de marzo y esa España ya no existe"

¿Qué España nos vamos a encontrar tras completar la desescalada del confinamiento del coronavirus? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen ya.

Josef Ajram, trader y ultrafondista, augura meses muy complicados, en especial desde el mes de noviembre, cuando cree que llegará "el momento de la verdad".

"Va a venir un impacto emocional porque a lo que aspiramos es a tener más libertades cada dos semanas. Pensamos que a mediados o final de junio nos vamos a encontrar a la España de marzo. Y esa España ya no existe. Ese ambiente de economía expansiva ya no existe. Para mí, la fecha crítica va a comenzar en noviembre, ahí va a ser el momento de la verdad", ha explicado Ajram en una entrevista en Espejo Público.

Ajram cree que las líneas de crédito han frenado el impacto económico inicial de la crisis del coronavirus, pero que la depresión va ser la mayor a la que se ha enfrentado Europa y el mundo "desde 1706".

"Se ha tirado del freno de mano en la economía. Esto va a repercutir en la crisis más profunda en los últimos cien años. En Reino Unido se habla, por ejemplo, de que no va a haber una crisis tan profunda desde 1706. Esto se está anestesiando en forma de créditos sin control. Entidades bancarias me dicen que han dado los mismos créditos en las últimas dos semanas que en los últimos once meses. El escenario que se avecina es muy complicado", ha advertido Ajram.