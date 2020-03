¿Quién se queda fuera del paquete de ayudas del Gobierno contra el coronavirus?

¿Cómo repercutirá el paquete de medidas adoptado por el Gobierno para paliar la crisis del coronavirus? El economista Juan Ramón Rallo asegura que es muy importante tener en cuenta que, de los 200.000 millones de euros que se emplearán, el 90% no son "más dinero en nuestros bolsillos", sino "aplazamientos de pagos".

"De 183.000 millones, el Gobierno espera obtener 100.000 millones de refinanciaciones de la deuda empresarial dando avales a la banca, y otros 83.000 son aplazamientos de pagos. Solo 17.000 millones se inyectan en la economía", explica en el Especial Coronavirus de Antena 3 Noticias.

Rallo cree que existe un riesgo de que "si la epidemia no termina en dos o tres meses", quien pague la deuda de esos avales será el Estado. "Si tiene que hacer frente a esos impagos, tendremos problemas muy serios", advierte.

Además, el experto plantea que hay un grupo de población que también sufrirá los efectos de esta crisis pero que no están contemplados en este plan.

"Es el caso de los autónomos que siguen trabajando, que no van a recibir compensación ni rebaja de impuestos aunque vean caer sus ingresos un80%. Lo mismo ocurre con trabajadores que no vayan al paro pero vean reducidas sus horas de empleo significativamente, por lo que ingresarán menos. No recibirán compensación aunque tengan problemas de liquidez", cuenta. También critica Rallo que no se destine dinero a bajar impuestos para que la economía pueda respirar.

Para Juan Ramón Rallo, la clave para que "la crisis no sea peor a la de 2008" es "derrotar a la epidemia lo antes posible. Si no, todas las inyecciones o avales no servirán para nada": "El Gobierno ha comprado tiempo a un precio muy alto, pero no ha puesto medidas para estabilizar la actividad productiva actual ni la futura. si no se estabiliza, el Gobierno no podrá añadir más tiempo".