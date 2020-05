José Luis Zoreda, de la patronal del sector turístico: "Hay que buscar un acomodo de seguridad de países origen a los países destinos"

José Luis Zoreda es vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la patronal del sector turístico. Responde en directo a las preguntas de Mónica Carrillo y Matías Prats y Antena 3 Noticias Fin de Semana sobre la vuelta del turismo en julio.

¿Estamos a tiempo para reactivar este sector?

Sí estamos a tiempo y agradecemos que el presidente haya hecho un anuncio como el que ha hecho hoy después del chasco que supuso para la Unión Europea la semana pasada la cuarentena, que se leyó como un portazo a los turistas. Las declaraciones de Pedro Sánchez nos homologan a cómo el presidente de Francia o el de Italia han declarado la prioridad estratégica del turismo. Sobre todo, lanzando un gran mensaje de bienvenida a los turistas que hubieran sentido que España no quería contar con ellos este verano.

Es algo muy importante para aspirar a no perder la temporada, que en algunas partes de España, de no haber recibido a tiempo la demanda extranjera, hubiera sucedido una verdadera catástrofe. Por lo tanto, no va a ser tan determinante que algunos países se nos hayan adelantado varias semanas, aunque sí que pueden haber tenido un mayor éxito en el corto plazo.

Hemos constatado que España tiene una gran demanda internacional y lo que estaban esperando los operadores y consumidores es el mensaje de bienvenida que el presidente ha dado hoy colocando un horizonte que establecemos en la primera semana de julio.

¿Sabe cuáles son las condiciones de seguridad que ha anunciado Sánchez?

El ministro Ábalos ya ha dado las normas en las cuales los aviones podrán volar este verano acogiéndonos a las directrices de la Unión Europea y que no obligan a dejar asientos vacíos en los aviones. El siguiente paso es buscar un acomodo entre los distintos niveles de seguridad de países origen a los países destinos bajo la máxima de 'un turista seguro a un destino seguro'.

Habrá que hacer un esfuerzo muy importante de negociar bilateralmente con distintos países europeos unos acuerdos donde destinos seguros españoles puedan recibir origen de turistas seguros de sus principales mercados. Hay que concretar el deseo de abrir las fronteras a poder materializar la llegada de los flujos de turistas.