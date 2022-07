José Luis Escrivá: "La subida de tipos del BCE no debería repercutir en el empleo"

La histórica subida de los tipos de interés llevada a cabo por el Banco Central Europeo supone un cambio en la política monetaria de la zona euro. Una medida con la que el BCE pretende controla y reducir la inflación. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha explicado que esa decisión es algo normal y ha pronosticado que no debería afectar al empleo.

"Hay que decir que es la mayor subida en 22 años, pero los tipos de interés han estado en niveles extraordinariamente bajos. De hecho en niveles incluso negativos durante varios años y por tanto una normalización de los tipos de interés es algo que tarde o temprano tenía que ocurrir. Ha ocurrido antes porque estamos en una situación inflacionista compleja y lo que hace el BCE es normalizar su política monetaria y lo hace, como siempre ha hecho, de una forma gradual y progresiva", ha indicado Escrivá en una entrevista en Espejo Público.

"La cuestión es que venimos de una situación de tipos de interés tan extraordinariamente bajos que una cierta normalización lo que hace es llevar el coste de financiación de las empresas a niveles que siguen siendo relativamente bajos. Luego no debería (repercutir en el empleo) y lo que sí estamos viviendo es una situación extraordinariamente positiva del mercado de trabajo. En julio también vamos a tener buenos datos y eso tiende a indicarnos que los empresarios no están cortando sus planes de inversión, siguen contratando trabajadores a un muy buen ritmo. En los primeros siete meses del año ha aumentado la afiliación a la seguridad social en 300.000 trabajadores. Tenemos ya un millón de trabajadores por encima del nivel de la pandemia. Es decir, el mercado de trabajo es muy dinámico y las empresas están considerando que el episodio de turbulencia que estamos teniendo en términos de inflación y de mercados de materias primas es un episodio transitorio y no está reajustando sus planes de expansión a medio plazo", ha apunado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"El grueso de los autónomos, cerca del 85%, cotizan por la base mínima"

José Luis Escrivá ha defendido el acuerdo para reformular el sistema de cotizaciones de los autónomos, aprobado el pasado martes por el Gobierno.

"Los autónomos llevan pidiendo este modelo de cotización por rendimiento décadas y décadas. Ha habido muchísimos detalles que hemos ido limando y afinando progresivamente. Es por su naturaleza una negociación compleja. No hemos tenido que rebajar nada. Lo que hemos hecho es establecer lo que va a pasar en los tres primeros años y emplazarnos dentro de tres años para ver lo que hay que hacer luego. No hay gran diferencia. Esta decisión emergida del diálogo social, primero decidiendo los tramos en los que van a cotizar los autónomos en los tres primeros años y revaluar cómo está siendo la experiencia pasado un tiempo es una buena decisión", ha explicado Escrivá.

"Esto de pagar... Hay que tener en cuenta de que hablamos de cotizar para tener prestaciones. Es decir, esto no es un impuesto, es una cotización. Es que se cotiza para que se despliegue la acción protectora de la seguridad social. Los autónomos conocen perfectamente que han sido protegidos perfectamente por la seguridad social durante la pandemia. Sobre el tema de los tramos, la situación de partida es que el grueso de los autónomos, cerca del 85%, cotizan por la base mínima y les damos la flexibilización de que puedan cotizar porque tienen ingresos por debajo de la referencia para la base mínima. Uno de cada tres autónomos con el nuevo régimen van a tener la posibilidad de tener una cotización sensiblemente por debajo de la que tienen en este momento. El grueso de ellos hasta un 30% por debajo", ha aclarado Escrivá al ser preguntado sobre los nuevos tramos de cotización de los autónomos.

"Es razonable que haya una cotización mínima con independencia de los ingresos que tenga uno, que por el momento la hemos dejado en 200 euros, que venimos de 300 euros. Y es deseable que haya esa cotización mínima para que todos los autónomos puedan asegurarse una pensión mínima suficiente y tengan un nivel de protección mínima. Es que esto es la lógica del sistema. Y después hay mecanismos de solidaridad con ellos. Lo que estamos haciendo es que los autónomos que estén en el sistema convergan con el mismo patrón que el que tienen los asalariados. Eso es lo que estamos haciendo y es, por cierto, lo que nos ha pedido el Pacto de Toledo", ha defendido Escrivá.

"Lo que hicimos con los asalariados con la reforma laboral es que todo lo que funcionó durante la pandemia (los ERTE) lo hemos dejado como algo estructural en la norma. Es decir, con los ERTE cíclicos y los ERTE sectoriales. Por ejemplo con los sectoriales estamos protegiendo ahora a los trabajadores de las agencias de viajes que no salieron bien de la pandemia. A partir de ahora, con la norma aprobada el martes, los autónomos que estén en el sector de las agencias de viajes también podrán tener ese tipo de protección que tenemos a nivel sectorial", ha explicado el ministro sobre el acuerdo.

Escrivá aclara que no está detrás del impuesto a la banca y las energéticas

Por último, Escrivá ha descartado que esté detrás del impuesto a las energéticas y los bancos anunciado por Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación.

"Yo no estoy en esto. Ya tengo suficientes responsabilidades en el Gobierno como para que yo entre en un área que es responsabilidad de la ministra de Hacienda y la vicepresidenta económica. Yo no estoy en este negocio en ningún caso. Yo haría dos reflexiones sobre este asunto. La reflexión estructural es que es conocido que el sistema financiero está infra gravado fiscalmente respecto al resto de actividades económicas. Esto está muy estudiado. Por otro lado hay una consideración más coyuntural y es que, en esta situación tan complicada para las rentas familiares, hay sectores de la economía, como el de las energéticas o el bancario que están teniendo unos resultados empresariales extraordinarios y extremadamente elevados. Por lo tanto, tiene todo el sentido que apoyen y ayuden al despliegue de ese escudo de protección para aquellos que se están viendo más afectados", ha concluido Escrivá.