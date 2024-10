Javier Bardají: "Estamos comprometidos con la lucha contra la desinformación"

Acaba una nueva edición de Metafuturo y lo hace con el objetivo de construir una sociedad más informada y más justa. El consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, ha sido el encargado de clausurar esta edición de Metafuturo. "Las redes sociales han transformado nuestras vidas y han democratizado la información, pero hay un lado oscuro que está opacando todo, porque como medio de comunicación que son, están envenenando la sociedad", ha asegurado en su intervención.

Bardají ha centrado su intervención en la "lucha contra la desinformación", advirtiendo de que se trata de un daño irreversible contra el que hay que actuar con urgencia. "Dentro de diez años nos preguntaremos cómo pudimos hacerlo tan mal y tan tarde, nos falta determinación para decidir qué sociedad queremos dejar para las siguientes generaciones".

Ha mostrado su determinación para que Atresmedia siga combatiendo los bulos y la desinformación: "Estamos comprometidos en luchar contra esas prácticas, y seremos siempre parte de la solución y no de la creación del problema, y lo haremos a través del periodismo".

El consejero delegado de Atresmedia también ha denunciado la actitud de las grandes compañías tecnológicas "a expensas de nuestra salud mental y bienestar" y su forma de operar fuera de la regulación que sí cumplen los medios de comunicación, generando un "efecto demoledor en nuestra sociedad". Según Bardají, esto ha llevado a diversas denuncias y condenas, "pero estos delitos se hacen menores comparados con el fomento del odio o la enfermedad mental". Por ello, ha solicitado a las autoridades que estas corporaciones se sometan a la misma legislación que afecta a las empresas de medios: "La palabra clave es regulación, regulación, regulación". Algo que ha estimado como "un reto" al que deben enfrentarse los políticos, "y aunque sea global, los gobiernos locales de la Unión Europea tendrán que actuar".

"La sostenibilidad de una democracia empieza por nuestra clase política y no por los medios. Empieza por lo que ellos hacen y por lo que ellos dicen. El debate y la discrepancia son saludables, pero es esencial que los políticos contengan la polarización y no la fomenten como estrategia, que no la utilicen como herramienta para atrincherar a sus seguidores y militarizarlos", ha remarcado.

Derecho a la información y salud mental

El consejero delegado de Atresmedia ha puesto también el foco en la defensa del derecho a la información y a la salud mental. "Defender estos derechos humanos es una emergencia igual de imperativa que la emergencia climática. Ni más ni menos", ha apuntado.

Bardají ha remarcado el compromiso del Grupo con el periodismo, que es "añadir contexto y matices a los hechos, firmando y poniendo cara a nuestras informaciones y no desde el anonimato de las redes, que sólo generan impunidad". Para Bardají, "habrá dos tipos de medios: los confiables y lo que no lo son; nosotros estamos al lado de los confiables".

