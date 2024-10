Arturo Béjar, extrabajador de Meta, pide "transparencia" para acabar con el acoso en redes: "Si no estamos a merced del algoritmo"

Metafuturo ha arrancado hoy su cuarta y última jornada de este 2024. Entre sus ponentes ha destacado Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, quien ha conversado con Sonsoles Ónega de los riesgos a los que se enfrentan los menores en las redes sociales, así como se debe actuar para acabar con el acoso en redes sociales. Una lacra que envuelve a la mayoría de redes sociales, entre ellas, a la que él pertenecía Facebook. Una de las aplicaciones dentro de Meta, liderada por Mark Zuckerberg.

Béjar ha pedido a los gobierno que actúen para erradicar los problemas que existen en las redes, ya que asegura que las compañías no tienen ningún interés en hacerlo: "Es una compañía a la que le importa más la imagen que proteger a los menores del acoso", ha afirmado sobre Meta. Así mismo, ha explicado que no se ataja el problema por falta de voluntad, ya que no supondría ningún perjurio económico: "Crear un ámbito seguro para los menores no tendría una repercusión económica negativa, eso es lo más frustrante".

¿Cómo funciona el algoritmo?

El extrabajador de Meta ha aprovechado también para explicar como funciona el algoritmo en las redes sociales, como este nos atrae, sobre todo a los menores: "el algoritmo solo busca consumir nuestra atención. Cuando uno ve un vídeo el algoritmo piensa que le gusta eso, entonces si ves un video sobre violencia o sexualidad, el algoritmo lo amplifica. La gente que crea ese peor tipo de contenidos tiene más alcance".

Además, asegura que la compañía estadounidense es conocedora del tipo de contenido que se publica en sus redes sociales y ha lanzado la pregunta de porqué no deciden eliminarlo. "Requiere voluntad y esa compañía no la tiene", ha añadido Béjar.

De hecho, modificar el algoritmo ni siquiera requeriría un gran esfuerzo para Meta, afirma Béjar: "Es muy fácil cambiarlo, se podría hacer en uno o dos meses si fuera una prioridad para la compañía". "Que no hagan nada para evitar este acoso debería ser delito", añade.

Béjar pide ayuda a los gobiernos para controlar las redes sociales

Ante la inacción de Meta, Arturo Béjar tiene claro que los gobiernos deben tomar la iniciativa para regular qué tipos de contenidos se ven favorecidos por los algoritmos: "La única manera de que esto cambie es que el Gobierno requiera a Meta de los procesos que van a ayudar a bajar estos daños".

"Tiene que haber transparencia, responsabilidad de darle herramientas de ayuda para los adolescentes y control sobre nuestra experiencia en estos servicios", recalca el exdirectivo de Meta, que afirma que "mientras que los gobiernos no requieran cambios en las compañías, va a seguir este ciclo".

