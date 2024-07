"Un huésped pidió agua de Lourdes, así que mandamos a alguien a por ella": así funciona el peculiar trabajo de mayordomos y conserjes

Nuestro país empieza a convertirse en un destino muy atractivo para los turistas de lujo. Un viajero exigente que busca vivir experiencias auténticas y que paga lo que haga falta para tener un servicio de alta calidad. Es ahora más que nunca cuando hacen falta trabajadores cualificados para atender esas necesidades: España necesita mayordomos y conserjes que cubran todas las peticiones de los turistas.

"Estos servicios aquí no eran habituales", explica Ana Alonso, CEO de Spain is Excellence, pero ahora se empiezan a implantar como un servicio normal. "Son profesionales que asesoran, que saben qué ofrecer según las necesidades y, sobre todo, que aguantan mucha presión, tienen que saber resolver rápidamente", nos cuenta. No es fácil dedicarse a ello, la vocación es clave. Tienes que estar preparado para servir a los demás.

"El 'no' no está en nuestro vocabulario"

Nos adentramos en dos de los hoteles más lujosos de la capital y hablamos con los trabajadores que están en continuo contacto con este tipo de turista. Raúl es jefe de conserjería en el Hotel Four Seasons de Madrid, no se le escapa ni un detalle: "Antes de que venga el huésped conocemos todo sobre ellos, lo que quieren hacer en la ciudad y cuáles son todos sus gustos". Antes incluso de que entren por la puerta, todo está listo para su recibimiento: "Estamos todos coordinados con la empresa de transporte privado, desde que llegan estamos para todo lo que necesiten", explica Joaquín, conserje del Gran Hotel Inglés.

Ambos llevan años dedicándose a esta profesión, son miembros de la 'Asociación de las Llaves de Oro de España', una distinción que marca la excelencia. Su día a día no es fácil, se enfrentan a peticiones bastante particulares.

"Un huésped nos pidió agua de Lourdes, así que tuvimos que mandar a alguien a por ella. Hacemos lo que haga falta, el "no", no está en nuestro vocabulario", explica Raúl. Admite que no es sencillo, pero que le llena de felicidad poder ayudar a tanta gente. Parte del oficio es hacer posible lo imposible: "Si hace falta pedir un avión privado o un helicóptero, se hace", admite Joaquín.

Hablamos de turistas de un muy alto poder adquisitivo, que pueden llegar a pagar hasta 20 mil euros la noche en uno de los hoteles más cotizados de la capital. Tienen servicio 24 horas al día, tanto dentro como fuera del hotel y contacto permanente con estos conserjes que les facilitan la estancia.

El día a día de los mayordomos

Gran parte de estos viajeros están acostumbrados a tener a alguien 24 horas a su disposición, cuentan con sus propios mayordomos. "Necesitan gente de su confianza y muy bien preparada que les facilite la vida", nos cuenta Juan de Dios, CEO de International Butler School. Él se dedica a formar a estos trabajadores, los prepara para cualquier cosa. Los requisitos son claros: alguien leal, con actitud para ofrecer servicios y con alta disponibilidad.

Aquí las peticiones también pueden ser peculiares. "Desde que el trabajador no tenga ningún tipo de carga familiar o incluso que el mayordomo no midiese más de 1,70 metros, para que nadie fuese más alto que él". El programa de Juan cuenta con más de 45 asignaturas, hablan de protocolo internacional, de etiqueta y de cortesía. Un sector que necesita más trabajadores y en el que los sueldos oscilan en unos 45.000 euros al año.

