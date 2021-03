Hoy se publican los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero y se espera que "no sean buenos"

Hoy, martes 2 de marzo conoceremos los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero. Enero fue un mes marcado por las restricciones adoptadas por la mayor parte de comunidades para intentar frenar la tercera ola del coronavirus y sus consecuencias se reflejaron en los datos, la Seguridad Social perdió 218.953 cotizantes de media en enero, mientras que el desempleo se incrementó en 76.216 personas, rozando los 4 millones de parados a comienzos de año, una cifra que no se veía desde 2016.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transición Digital, Nadia Calviño, avanzó que los datos de paro y afiliación de febrero "no son buenos", y ha advertido, en relación a la reforma laboral, de que los problemas del mercado de trabajo español no se arreglarán cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores. "Tenemos que trabajar en un conjunto de áreas y mirando al futuro. El problema más importante que tiene el mercado laboral es la dualidad (...) Y eso no se resuelve cambiando un texto, hay que actuar en varios ámbitos y necesitamos a los agentes sociales para poner en marcha estas reformas", ha afirmado Calviño.

En febrero de 2020, el paro registrado se redujo en 42.993 personas respecto al mismo mes del año anterior, con un ritmo de reducción interanual del 1,31%. La cifra total de desempleados se sitúó en 3.246.047 y era el dato más bajo de paro registrado en ese mes desde 2008. Pero semana y media después de conocer estas cifras España quedó confinada totalmente bajo el primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus.