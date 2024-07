Estas son las 40.000 plazas de empleo público que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros

Hoy se ha celebrado otro nuevo Consejo de Ministros pero de gran importancia debido a que se ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2024 (OEP). Un nuevo plan gubernamental que incorpora más de 40.000 plazas para funcionario de la Administración General del Estado (AGE). Además, se incluye en estas nuevas medidas la mitad de turno libre y un 10% de cupo de reserva para discapacitados.

Específicamente son 40.121 plazas, 20.840 de ellas corresponden al turno libre, 10.600 a promoción interna y 8.681 a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este pasado lunes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá durante unas jornadas de la ONCE, confirmó que sería en el Consejo de Ministros de este martes donde se aprobaría la Oferta de Empleo Público de 2024. Este martes 2 de julio, el ministro ha comparecido en rueda de prensa para explicar en qué consiste esta nueva Oferta de Empleo Público. En primer lugar ha querido destacar que "es la primera vez que se superan los 40.000 puestos nuevos": "Triplicamos el aumento anual de plantilla respecto a 2012 y 2017", señala. Además, subraya que en estos años mencionados se perdieron alrededor de unos 5.000 trabajadores públicos y que en 2024 han aumentado en esa misma cifra.

En este aspecto, también ha querido señalar la importancia de que un 10% de esas plazas sean para personas con discapacidad, concretamente 3.147. De las cuales, 629 son destinadas a personas con discapacidad intelectual que, tal y como asegura Escrivá "son vulnerables y a la hora de encontrar trabajo lo tienen muy difícil". El plan de Empleo tiene como algunos frentes: "Refuerzo del ámbito local con un impulso de más de 500 plazas a los habilitados nacionales", asegurando que se introduzcan elementos de descentralización y que estas plazas arrojen más posibilidades de trabajo en atención a la ciudadanía y justicia. "Los trabajadores públicos son un alto capital humano, hay que invertir en ellos y no hay que considerarlo un gasto", sentencia el ministro.

En estas nuevas ofertas, "se tendrán en cuenta las plazas no cubiertas de ofertas anteriores y que serán convocadas de nuevo". El Gobierno ha informado que al menos 3.000 plazas de ofertas de 2022 y 2023 no se cubrieron y, por tanto, se acumularan a las 40.000 de esta oferta.

En cuanto a los procesos selectivos, se mantiene las medidas que los agilizan: se prevé que se convoquen antes del 30 de noviembre.

Algunos sindicatos no respaldan el nuevo plan de Empleo Público

El apoyo que ha recibido este plan, sin embargo, no ha sido mayoritario. Es la oferta de empleo público más grande publicada hasta ahora, mayor que la de 2023, con un total de 39.574 plazas. Sin embargo, solo la ha apoyado UGT, mientras que CSIF y CCOO se han mantenido al margen del acuerdo. Desde CSIF manifiestan que con estas ofertas no se soluciona el déficit en las plantillas, además la califican de insuficiente, que mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y las plazas de personal laboral respecto a 2023, no garantiza la ejecución de los plazos y supone un abuso de las contrataciones temporales.

Comisiones Obreras, por otro lado, alegan su negativa a que la oferta es "pobre" en términos cuantitativos y cualitativos: "El Gobierno no solo apenas ha modificado la propuesta inicial del acuerdo, sino que la ha empeorado con respecto a 2023", sentencia.

