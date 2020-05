Hosteleros cierran sus bares por la falta de civismo de los ciudadanos que no respetan el distanciamiento en las terrazas

Desde el 11 de mayo gran parte del territorio español se encuentra en la fase 1 de la desescalada por el coronavirus, desde este lunes ya son más de 30 millones lo que ya pueden disfrutar de las terrazas de los bares tras dos meses confinados por el coronavirus.

Para abrir dichas terrazas los hosteleros deben seguir estrictas medidas de seguridad y protección hacia sus empleados y hacia los clientes. Como distanciamiento social entre las mesas con una distancia de dos metros, los empleados deben ir con mascarillas y el aforo no puede superar el 50%.

El problema es que muchos ciudadanos no están cumpliendo las normas acordadas por el Gobierno para la reapertura de las terrazas. Algo que sucede al propietario de un bar en Linares, Jaén, por lo que ha tomado la decisión de cerrar su negocio ya que dice que "no hay civismo" ya que no respetan el distanciamiento, algo que podría dar lugar a una multa al propietario.

Desde la fase 2 de la desescalada se podrá acoger en el interior de los bares y restaurante con un aforo del 50% y se espera que se cumplan las medidas acordada para evitar contagios de coronavirus.