Hay más de 155.000 puestos de trabajo por cubrir en España y CSIF alerta de la falta de miles de sanitarios

España necesita trabajadores. Ahora mismo tenemos más de 155.000 vacantes que no se cubren, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Faltan trabajadores en industria, construcción, pero, sobre todo, en el sector servicios: aquí hay 140.000 puestos disponibles.

En el sector de la industria faltan 9.005 trabajadores, en la construcción 6.160 y en el sector servicios los datos se disparan hasta los 140.582 puestos vacantes. También faltan sanitarios.

Faltan sanitarios

Desde el sindicato CSIF calculan que nuestro país va a necesitar 289.000 sanitarios en los próximos 10 años. Dicen que hay un déficit muy importante de sanitarios si nos comparamos con el resto de países europeos.

Mientras, un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el European Observatory on Health Systems and Policies, en cooperación con la Comisión Europea, detalla que la falta de sanitarios en España está deteriorando la Sanidad pública.

Bajo el nombre 'State of Health in the EU', señala que en 2021, tanto el número de graduados en medicina (14,2 por cada 100.000 habitantes) como en enfermería (23 por cada 100.000 habitantes) se encontraban por debajo de las medias de la UE .

"La escasez de personal supone una amenaza, especialmente de enfermeros y especialistas a escala nacional y de médicos generales y pediatras en las zonas remotas del país", detalla el texto. Además, apunta directamente a que la proporción de contratos de empleo temporal ha contribuido a las dificultades para cubrir los puestos de trabajo en el sistema sanitario.