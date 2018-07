Hacienda convoca a las comunidades autónomas para este viernes para tratar el déficit de 2015

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado para este viernes por la tarde el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar con las comunidades autónomas el cierre del déficit de 2015 y las recomendaciones de la Comisión Europea para controlarlo. La Comisión Nacional de Administración Local se celebrará por su parte el lunes, han informado fuentes del ministerio que dirige Cristóbal Montoro.

El responsable de Hacienda se verá así con los presidentes de todas las autonomías tras la polémica por el exceso de déficit que registraron todas ellas salvo tres en 2015 y la exigencia del Gobierno de que tomen determinadas medidas para controlar la desviación y cumplir este año a los objetivos. La causa de la dureza de este año, según ha explicado el propio Montoro, es que la Comisión Europea ha hecho una advertencia a España por el exceso de déficit. El país cerró 2015 con un 5% de déficit, por encima del 2,8 pactado con Bruselas, con la que quiere negociar precisamente un año más de plazo para cumplir los objetivos.

Y de esa desviación, Hacienda culpa fundamentalmente a las CCAA, que terminaron el año con un déficit del 1,66 cuando debieron hacerlo en el 0,7. Sin embargo, el ministerio entiende que si cumplen sus exigencias y no gastan más de lo previsto, en 2016 podrán estar dentro de la senda de estabilidad. La reacción de la mayoría de las comunidades ha sido muy crítica con Cristóbal Montoro, al que acusan de maltratarlas y de no darles financiación suficiente mientras les impone un objetivo de déficit muy superior al que se reserva para el Estado. Distintos presidentes autonómicos han anunciado que no piensan aprobar nuevos recortes y han llamada a sus colegas a una rebelión.

Sólo Galicia, País Vasco y Canarias cumplieron el objetivo de déficit del 0,7% en 2015. El resto se desvió y van a tener que cumplir fundamentalmente dos exigencias de Hacienda: aprobar un acuerdo de no disponibilidad para garantizar que los recursos de financiación añadidos que recibirán este año no sirvan para pagar nuevo gasto, sino el que ya está previsto y están ejecutando este año. En concreto, los 10.000 millones adicionales que según Hacienda van a tener: unos 3.000 de ahorro por bajada de intereses de la deuda y otros 7.400 por la liquidación del sistema de financiación de 2014, que les es favorable.

Además, los interventores de cada gobierno autonómico deberá remitir mensualmente a Hacienda el cumplimiento de la regla de gasto por parte de las autonomías, información que será también publicada.

De todos estos asuntos se tratará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del viernes.

Por otro lado, las comunidades incumplidoras tienen que elaborar planes económicos en los que dejen por escrito las medidas que van a tomar para cumplir los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. Estos documentos se han redactado en las últimas semanas, mediante negociación entre Hacienda y cada consejería, y deberán ser aprobados el viernes en el CPFF.

El ministro ha tenido ocasión en estos días de conocer de primera mano la reacción de los gobiernos autonómicos, porque ha abierto una ronda de contactos con ellos. Este martes recibe a la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, junto a la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, y el miércoles se reunirá con el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. La semana pasada, el ministro lo hizo con los presidentes de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el de Aragón, Javier Lambán.