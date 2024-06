Se hacen pasar por el alcalde de su pueblo e intentan estafarle 500 euros: "Desconfié por el trato, él no me habla así"

A sus 82 años, Dosi maneja con destreza su tablet. Está tan al día de las nuevas tecnologías que cuando le llegó ese mensaje del alcalde de su pueblo no tardó en darse cuenta que se trataba de una estafa. "Él nunca me ha tratado de tú, siempre de usted o doña y me paré a leer bien el mensaje y dije no. Este no es José Carlos", nos cuenta mientras nos enseña la conversación de WhatsApp.

José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás (Ourense) no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Nos cuenta como empezaron a llamarle varios de sus contactos preguntándole por esa petición que supuestamente estaba haciéndoles por la aplicación de mensajería.

"En el mensaje decían que yo necesitaba dinero, sobre 490 euros porque tenía un problema con las tarjetas", cuenta. Era mentira, le habían hackeado el teléfono y estaban intentando estafar a todos sus contactos.

Dos detenidos

La denuncia del alcalde, José Carlos Valcárcel puso en marcha una investigación de la Guardia Civil que ha terminado con la desarticulación de una banda dedicada a las ciberestafas. A los dos detenidos se les acusa de cometer, presuntamente, delitos de usurpación de identidad y estafa.

El enlace en el que no hay que pinchar

Cada vez hay más intentos de ciberataques, sobre todo a nuestros mayores y para eso utilizan diferentes artimañas. Salimos a la calle en busca de posibles víctimas y no tardamos en dar con ellos. "Ayer mismo me intentaron timar con la estafa del familiar en apuros", nos cuenta una vecina de Madrid. Tampoco son de fiar los mensajes en los que nos dicen que tenemos un paquete pendiente de entregary que para que nos llegue a casa tenemos que pinchar en el enlace y pagar unos gastos de aduana. Es una estafa, como los falsos revisores del gas que van puerta por puerta intentando entrar en casa de sus víctimas.

Desconfiar si solicitan datos personales

La Policía Nacional alerta de todas estas estafas y aconseja "desconfiar siempre de cualquier desconocido que solicite datos personales o bancarios sea por mensaje, llamada o correo electrónico". Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional, nos recuerda que "tampoco hay que fiarse de personas que van al domicilio a realizar supuestamente una revisión sin haber fijado una fecha previa antes y sin haber avisado".

