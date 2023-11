Alerta por una estafa sobre un falso paquete de Correos que roba información bancaria

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha lanzado una alerta. El organismo ha detectado una campaña de suplantación a Correos mediante un mensajevía SMS y correo electrónico con el objetivo de robar la información bancaria y personal del usuario.

El correo electrónico que recibe la víctima llega bajo el asunto "tienes un paquete esperando ser entregado". En él se explica que hay un paquete que Correos no puede entregar debido a que no se ha realizado el pago pertinente por los costes de aduana. En dicho correo se le solicita al usuario que compre un código PIN en la plataforma Paysafecard y lo envíe a una dirección.

Este tipo de correos llega con errores gramaticales y de formato, lo que lleva a concluir que se trata de una notificación falsa. Uno de los ejemplos es el dominio del correo que utilizan para enviar los mensajes, que no es la misma que emplea Correos.

¿Qué hacer si recibo este mensaje?

En caso de haber recibido este mensaje y no ha entrado en ninguno de los enlaces de su interior y tampoco haber proporcionado los datos que se solicitan, hay que "marcarlo como spam o bloquearlo y elimínalo de tu bandeja de entrada". Así lo explica INCIBE.

Sin embargo, en caso de haber dado los datos bancarios, "ponte inmediatamente en contacto con tu banco para que se tomen las medidas de seguridad necesarias", recomienda la institución. Además, insta a las víctimas a realizar búsquedas de si mismo en Internet "para comprobar que no se ha expuesto tus datos personales y, en caso de encontrar algo, ejerce el derecho al olvido para eliminarlos de la red".

"Si has recibido un SMS o correo supuestamente de la empresa de mensajería y paquetería Correos, pero no has entrado a los enlaces adjuntos y proporcionado tus datos, márcalo como spam o bloquéalo y elimínalo de tu bandeja de entrada", ha recomendado.

Alertan de una nueva estafa de 'phising' por el 'Black Friday'

Alertan de una nueva estafa que está haciendo perder mucho dinero a los consumidores. Lo más llamativo es que se trata de un 'phising' por una página web creada un delincuente con inteligencia artificial (IA). Se han suplantado 250 marcas y casi 80 países se han visto afectados. Las ganancias de los ciberestafadores son millonarias.

La Guardia Civil ha alertado que el 'Black Friday' es una oportunidad para los estafadores. Afirman que si todo parece demasiado bueno, bonito y barato, hay que desconfiar.