Las claves para ahorrar en vacaciones sin renunciar al disfrute

El verano es, para muchos, una de las épocas más esperadas del año. El buen tiempo y las vacaciones convierten esta estación en sinónimo de disfrute. Pero pasarlo lo bien no siempre significa gastar más. Organizar planes y desconectar en vacaciones es posible sin que el presupuesto se dispare.

Según el III Estudio de Hábitos de Consumo de los Españoles: Vacaciones de Verano, elaborado por la entidad financiera Oney, el 94% de los españoles afirmaba que se iría de vacaciones este verano con un gasto medio de 1.339 euros. Esta cifra supone un 48% más que en 2024. Solo un 26% de los encuestados planeaba gastar menos de 500 euros, mientras que un 22% desembolsaría más de 2.000 euros, especialmente aquellos con mayores ingresos. Para quienes querían viajar fuera de Europa alcanzarán los 2.688 euros de gasto, seguidos por los que saldrán por Europa (1.387 euros) y los que optaban por playa nacional (1.268 euros).

En este contexto, hemos hablado con Manuel Zabala, cofundador de Chollometro, para conocer cómo disfrutar del verano sin comprometer el bolsillo.

El gasto más grande del verano para la mayor parte de españoles, según Manuel Zabala, está claro: "Se hace en el gran viaje que todos estamos esperando durante las vacaciones del año, y suele ocupar una parte importante del presupuesto, ya no solo de verano, sino del presupuesto anual de los españoles". Además, a esto hay que añadirle que "viajar es cada vez más caro porque todo ha subido de precio y viajar no ha sido la excepción".

Asimismo, si el destino implica vuelos o largos desplazamientos el gasto se dispara todavía más: "Sobre todo si te tienes que mover fuera del país o lejos y tienes que coger un avión para viajar. Vacaciones de verano, de playa o de viajes al extranjero son el principal gasto de los españoles".

Flexibilidad, la clave del ahorro

Uno de los pilares más importantes para ahorrar al organizar las vacaciones, según el cofundador de Chollometro, es la flexibilidad. Recomienda "anticipación y una buena disponibilidad, que sea amplia en cuanto a fechas, horarios y destino".

Señala que "lo más complicado a la hora de encontrar ofertas suele ser estar cerrado a una cosa concreta, es decir, 'me quiero ir del 25 al 30 a esta playa en concreto'. Bueno, pues si en esa playa hay un hotel y vale lo que vale, está complicado que encuentres una oferta", explica. La solución, según indica, pasa por abrir el abanico: "Si tú dices 'tengo todo el mes de julio, me da igual dónde irme, o me voy a la playa pero me da igual si es Valencia, Cádiz o Huelva', entonces lo tienes más fácil para encontrar un buen precio".

Herramientas útiles para buscar chollos

Hoy en día, la tecnología juega un papel clave y nos aporta herramientas que nos pueden ser de gran ayuda para encontrar buenas ofertas. El experto recomienda "una herramienta de Google que se llama Google Travel. Dentro de Google Travel está Google Hoteles y Google Vuelos. Tiene muchos filtros y prácticamente todos los hoteles disponibles", recomienda.

"Tiene filtros de estrellas, valoración, precios... Puedes poner tus requisitos y encontrar algo interesante. Además, integra todos los comparadores de precios, Booking, Agoda, etc., y puedes encontrar el mejor precio posible dentro de la herramienta", asegura.

Mejores momentos para reservar

Otra de las cosas más importantes a la hora de ahorrar dinero es la antelación con las que se realiza la reserva. En caso de destinos muy demandados, Zabala lo tiene claro: "Yo suelo recomendar anticipación, sobre todo si es un destino muy demandado, porque eso te asegura que no te va a costar muy caro y vas a obtener un buen precio".

Asegura que lo ideal es reservar con "dos o tres meses de antelación". Sin embargo, hay excepciones: "Si el destino este años por lo que sea ha sido menos demandado, con poca anticipación vas a poder encontrar algo decente". ¿Por qué? "Porque el hotel planificaba llenarse al 100% y, si llega la fecha y solo se ha llenado al 70%, necesita ocupar habitaciones y lanza buenos precios".

Eso sí, reconoce que este tipo de ahorro "es más cuestión de suerte o disponibilidad total". En resumen: "Si tienes un destino fijo y fecha fija, recomiendo anticipación de mínimo dos o tres meses".

Transporte: cuanto antes, mejor

En el caso de los vuelos, no hay mucho margen porque "con poca anticipación nunca tienen oferta, es prácticamente imposible" y las aerolíneas funcionan con precios escalonados: "Las primeras plazas del avión son las más baratas y, a medida que se va llenando, van subiendo los precios". Por eso, insiste en que "cuanto antes lo cojas, más barato te sale. Incluso cuando abren las plazas, muchas veces siete u ocho meses antes, es cuando más baratas están".

En cuanto al alojamiento, reconoce que hay más margen: "Para los hoteles sí que es verdad que depende de la zona y la demanda, puedes encontrar algo más barato si tienes disponibilidad y no necesitas mucha antelación".

El ocio también suma

No todo el gasto vacacional se limita al viaje. "Las vacaciones no se tratan solo de movernos fuera de casa, sino también de tener tiempo libre en casa, de salir más con la familia, con amigos, a bares, a hacer planes", explica. En ese sentido, el ocio se convierte en un gasto importante: "Salimos más porque tenemos más tiempo y tenemos que ocuparlo".

Para evitar sorpresas, Zabala recomienda tener claro el presupuesto: "Lo importante es saber cuánto queremos gastar. Si nos fijamos un presupuesto, podemos controlarlo. Si no lo hacemos, vamos sin control: hoy salgo, mañana también, y no hay límite".

Errores frecuentes y cómo evitarlos

Uno de los errores más comunes al organizar el verano es la falta de planificación. "Si no fijamos un presupuesto, lo que ocurre es que vamos ahí sin control. Y si me voy de viaje y luego me dicen que vaya a otro y digo a todo que sí, pues bueno, se puede ya ir descontrolando la cosa". Por eso, insiste en administrar bien los recursos: "Tengo mil euros para irme de viaje, ¿Qué hago? ¿Dos viajes de 500 o uno de 1.000? Eso depende, pero hay que decidirlo de antemano y no dejarse llevar".

Las 4 claves para unas vacaciones más económicas

Para concluir, Zabala resume sus recomendaciones en cuatro pilares fundamentales para ahorrar en vacaciones:

1. Fijar un presupuesto

2. Planifica r con antelación

r con antelación 3. Tener disponibilidad amplia de fechas y destinos

amplia de fechas y destinos 4. Buscar bien y con herramientas eficaces

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com