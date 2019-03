Concluye sin acuerdo la reunión entre Eulen y el comité de huelga de El Prat

La reunión que mantenían hoy en el Departamento de Trabajo de la Generalitat representantes de Eulen, empresa que gestiona la seguridad en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y del comité de huelga, ha concluido pasadas las 17.00 horas de esta tarde sin que las partes hayan llegado a un acuerdo.

Según han informado fuentes del comité de huelga, aunque Eulen ha hecho una contraoferta respecto del incremento salarial y de los refuerzos de personal que exigen los trabajadores, las posiciones de ambas partes se mantienen aún muy alejadas para firmar el acuerdo.

Según las mismas fuentes, la compañía habría hecho una oferta para complementar los salarios de los empleados de seguridad en unos 45 euros mensuales, frente a la reclamación del comité de un complemento de 350 euros, por lo que consideran que las posiciones están todavía "a años luz".

Igualmente, la compañía habría ofrecido incrementar en 21 personas el contingente de trabajadores para reforzar los tres turnos de mañana tarde y noche en El Prat, lejos del centenar que reclaman los representantes del comité de huelga para aliviar la carga de trabajo. La reunión empezó esta mañana hacia las 10.00 horas, a las 13.30 horas se ha hecho un receso, y las partes se han vuelto a reunir por la tarde pasadas las 16.00 horas, momento en que se han presentado las nuevas propuestas de Eulen.

La representación de los trabajadores no la ha aceptado y pasadas las 17.00 horas estaban a la espera de la redacción y la firma de un acta que reflejara la falta de acuerdo. Las partes no se han emplazado a reunirse de nuevo y mañana está prevista una nueva jornada de paros parciales en los controles de seguridad de El Prat. No obstante, desde el comité de huelga se muestran dispuestos a reanudar las conversaciones "siempre que Aena esté, si no presente, al menos al lado" de la mesa de negociaciones.