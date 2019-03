Guindos: "Hasta que no reduzcamos en diez o doce puntos la tasa de paro no saldremos de la crisis"

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este jueves que España no saldrá de la crisis hasta que no reduzca en diez o doce puntos su tasa de paro, actualmente situada en el 23,7%.



Guindos ha subrayado que el principal problema de la economía española, "la herida que sigue abierta", es el paro, especialmente el de larga duración.



El ministro ha afirmado que los datos de empleo "van a ser buenos", pero acto seguido ha precisado que España no puede limitarse a eso. "Hay que tener datos extremadamente buenos", ha apuntado.



Guindos ha indicado que dentro de un par de años España habrá recuperado la renta que perdió durante la crisis económica, pero ha insistido en que aún queda "mucho por hacer" en términos de empleo y de reducción de la tasa de paro, especialmente en lo que concierne a los parados de larga duración.