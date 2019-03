De Guindos: "Los mercados no temen una posible independencia de Cataluña"

DICE QUE TEMEN UNA REVERSIÓN DE LAS REFORMAS

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que los mercados no temen una posible independencia de Cataluña, porque "no es un escenario ni racional ni realizable". Dice que lo que de verdad temen los mercados es una reversión de las reformas que ha acometido el país, aunque el titular de Economía no cree que ésto se vaya a producir.