De Guindos: "Este Gobierno no ha rescatado a ningún banquero sino a los depositantes"

Avalado por los datos de la EPA que se han publicado este jueves y que reflejan que el desempleo bajó en España en 477.900 personas en 2014 y la tasa de paro se sitúa en el 23,7%, el ministro de Economía, Luis de Guindos ha vuelto a lanzar en Espejo Público un mensaje cargado de optimismo hacia el 2015 en el plano económico.

El ministro ha calificado estos datos como "buenos datos, sin duda" y ha querido poner en valor que "esto es gracias al esfuerzo de la sociedad española", además ha insinuado que "a partir de primavera tendremos datos muy buenos de paro. De Gindos ha defendido que los puestos de trabajo que se han creado son de calidad y ha lanzado un mensaje a los jóvenes en paro y otro a los parados de larga duración porque "la principal fuente de desigualdad en España es el paro y el paro de larga duración".

"Somos de las grandes economías europeas la que más crecemos"

A los jóvenes que no trabajan el ministro les ha recordado que en estos años "se ha evitado un rescate, se ha llevado a cabo una reforma laboral y se han saneado bancos. El Gobierno ha tomado medidas que son las corrrectas". Para los desempleados de larga duración les ha dicho que "las políticas activas de empleo empiezan a funcionar ahora".

De Guindos ha admitido que su gestión al frente del ministerio de Economía le ha generado ciertos malestares como en el caso de Bankia con Rodrigo Rato u otros directivos que vieron mermados los privilegios de los que hasta el momento disfrutaban. Sin embargo, el político no ha querido profundizar en la idea y ante las medidas que se han tomado desde el Gobierno De Guindos ha asegurado que su compromiso era con la ciudadanía española y no con los banqueros.

Cuando ya nadie habla del rescate y pocos parecen recordar "los miedos" que se tenían en 2011. De Guindos ha querido explicar el contexto en el que se llevó a cabo la petición de ayuda a la banca. De hecho ha querido destacar un mensaje de cara a la sociedad: "Este Gobierno no ha rescatado a ningún banquero, ha rescatado a los depositantes españoles y no hay recuperación sin un saneamiento bancario. Eso lo teníamos que estabilizar teníamos que cortar esa hemorragia porque, si no era imposible que se volviera a crear empleo".

"A partir de primavera tendremos datos muy buenos de paro"

Luis de Guindos ha dejado diferentes titulares positivos en la entrevista con Susanna Griso, entre ellos ha avanzado que bajo los indicadores adelantados que el Gobierno maneja "en un par de años recuperaremos prácticamente toda la renta perdida". Además ha insistido en que "igual que hace dos años cada vez estábamos más hundidos en el hoyo, ahora empezamos a salir del hoyo".

El ministro ha repetido en varias ocasiones su confianza en la sociedad española para salir de la crisis y ha asegurado que aunque "todavía no hemos salido de la crisis pero estamos en recuperación". La trayectoria de la economía española es totalmente distinta"

En una crítica velada al anterior Ejecutivo de Zapatero el titular de la cartera de Economía ha asegurado que "negar la crisis fue un error y en estos momentos negar los datos objetivos es también un error".

Preguntado por las medidas que anunciará el BCE sobre una posible compra masiva de deuda De Guindos ha asegurado que él siempre apoya lo que hace este organismo, "yo creo que va a tener un impacto positivo" sobre la sociedad española aunque ha matizado que "esto no es la panacea de todos los males".

De Guindos ha asegurado que "la economía española por primera vez en mucho tiempo crece bastante más que la media europea, incluso le diría que somos de las grandes economías europeas la que más crecemos".