Cinco detenidos en la operación contra el blanqueo en el banco chino ICBC

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede en Madrid del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), la mayor entidad financiera del gigante asiático, en una operación contra el blanqueo de capitales en la que han sido detenidos cinco directivos. En la operación, dirigida por el juzgado de Instrucción número siete de Parla (Madrid) y que ha comenzado a las once de la mañana, los agentes de la UCO inspeccionan la entidad bancaria, situada en el centro de Madrid, clonando ordenadores y requisando documentación.

Los arrestados, todos ellos de nacionalidad china y entre los que está el director general de la sucursal, fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos antes de que pasar a disposición judicial. Fuentes de la investigación han explicado que la operación no pivota sobre los detenidos, sino sobre la propia entidad bancaria, supuestamente utilizada para blanquear el dinero de las organizaciones chinas dedicadas a distintas tipologías delictivas, como el contrabando o la explotación laboral.

La mafia china ha podido evadir 40 millones de euros a través de ICBC

Las sospechas de los agentes apuntan a que en la sucursal de Madrid del banco -cuenta con otra en Barcelona que por el momento no ha sido registrada- estas organizaciones ingresaban los pingües beneficios de su actividad delictiva para mover el dinero con apariencia de legalidad en el circuito financiero habitual. Así, se investiga si transferían sus ganancias a China desde cuentas del ICBC, el gran banco comercial del país asiático que aterrizó en España hace apenas cuatro años y que se postulaba como una alternativa "fiable" a sus clientes, fueran chinos o españoles, aunque fundamentalmente empresas.

Hasta él ha llegado la Guardia Civil en la bautizada operación Shadow (Sombra) después de analizar la documentación incautada en mayo de 2015 en otra operación, la Snake (Serpiente), en la que fueron detenidas 31 personas e imputadas otras 47 y que supuso un golpe a una red china acusada de defraudar a la hacienda pública más de 14 millones de euros y mover otros 300 millones. Dinero -se calcula que al menos 40 millones de euros- que habría blanqueado precisamente en el banco ICBC, según ha evidenciado el análisis de la estructura financiera de esta red, que traía de China mercancía falsificada.

La organización desarticulada en la operación Snake controlaba varios talleres de confección, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales.

Europol ha resaltado en su página web la operación de este miércoles, en la que han participado cien agentes de la Guardia Civil, apoyados por el grupo de inteligencia financiera de la agencia policial europea, que no descarta que esta investigación sea el impulso para otras venideras en otras sucursales de la entidad china en países como Francia, Alemania y Lituania. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha ofrecido la colaboración de todas las entidades dependientes del Ministerio con las autoridades judiciales o policiales en este caso y ha manifestado su respeto a la investigación de la Guardia Civil.

Con una capitalización actual de 190.000 millones de euros, el ICBC cuenta con 16.227 oficinas en China, y 203 sucursales y 1.562 agencias en el mundo, desde las que ofrece productos y servicios financieros a más de 4,12 millones de clientes corporativos y 259 millones de particulares. La llegada a Madrid sirvió para que doblara su presencia en Europa, donde unas semanas antes había inaugurado ya sucursales en París, Bruselas, Amsterdam y Milán, que se sumaban a las que ya disponía en Londres, Moscú, Luxemburgo y Fráncfort.