Atenas pide a sus socios europeos un acuerdo de financiación de dos años

El Gobierno griego ha propuesto este martes a sus socios firmar un acuerdo de dos años con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que permita cubrir "plenamente las necesidades de financiación y la reestructuración simultánea de la deuda", señalaron fuentes del Ejecutivo.

Las citadas fuentes no ofrecieron más detalles sobre esta propuesta y recalcaron que "Grecia sigue en la mesa de negociaciones".

El Gobierno de Alexis Tsipras había solicitado repetidamente que se trasfiriera la deuda del Banco Central Europeo al MEDE para mejorar las condiciones de devolución y de intereses, petición que los socios han rechazado hasta ahora.

El Eurogrupo se reúne esta tarde para examinar la propuesta

Las fuentes no señalaron si el primer ministro ha recibido respuesta a esta petición ni tampoco si sigue en contacto con sus socios europeos, tras una mañana de intensa actividad entre Atenas y otras capitales en busca de un acuerdo de último minuto antes de que expire la actual prórroga del rescate a medianoche.

No obstante, las citadas fuentes recalcaron indirectamente que el Gobierno mantiene su recomendación del 'no' en el referéndum del próximo domingo sobre la propuesta de las instituciones (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). El Gobierno griego reclamará "hasta el final un acuerdo sostenible dentro del euro. Este será el mensaje de un 'no' a un mal acuerdo en el referéndum el domingo", señalaron.

"Desde el primer momento dejamos claro que la decisión de convocar un referéndum no es el final sino la continuación de las negociaciones con mejores condiciones para el pueblo", agregaron. Tsipras ha mantenido esta mañana una serie de consultas de última hora con varias capitales europeas y con la Comisión Europea (CE) en busca de una solución al bloqueo de las negociaciones, tras la conversación telefónica mantenida anoche con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El presidente de la CE pidió a Tsipras que aceptara la última propuesta de las instituciones, publicada el domingo por Juncker, que contempla algunas mejoras, y a cambio, comprometerse a pedir el 'sí' en el referéndum. El Gobierno confirmó que a lo largo de la mañana Tsipras ha hablado nuevamente con Juncker, además de con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.